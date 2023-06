Resterai sorpreso di propagare i cetrioli in questo modo: riproducili all’infinito

Come propagare i cetrioli all’infinito? I vivaisti del settore hanno trovato un modo facile e divertente: tutti lo possono fare.

I cetrioli sono una delle colture più semplici da coltivare e da propagare. Le piante di cetriolo producono numerosi frutti durante la stagione estiva, ed è facile ottenere ulteriori piante da seminare o da talee. I vivaisti esperti del settore spiegano come propagare i cetrioli con un modo semplice e divertente.

Propagare i cetrioli all’infinito: il metodo degli esperti

Esistono vari modi per propagare i cetrioli all’infinito, ma uno in particolare è quello usato dagli esperti. Ideale per chi desidera avere un orto ricco di colture e di buonissimi cetrioli, che fanno bene e idratano durante l’estate torrida. Il primo metodo suggerito è il seguente:

Seminare i cetrioli

La semina è probabilmente il metodo più comune per propagare i cetrioli. La semina diretta in giardino può essere abbastanza facile, ma i cetrioli necessitano di temperature calde per germinare e i semi possono richiedere anche diverse settimane per emergere.

Il miglior momento per seminare i cetrioli è nei mesi di primavera o inizio estate, quando le temperature del suolo sono sufficientemente calde. Prima di seminare, assicurarsi di preparare il terreno aggiungendo della materia organica come letame o compost.

Puoi effettuare la semina si mettono in file di 15-20 cm di distanza, con una profondità di circa 2-3 cm. Una volta piantati i semi, coprirli bene con della terra e annaffia delicatamente.

Propagazione dalle talee

Le talee sono un altro modo popolare per propagare i cetrioli. Questo metodo viene utilizzato più comunemente negli ambienti domestici o in piccole coltivazioni e permette di avere piante più forti e vigorose rispetto alla semina.

Si possono prelevare le talee dal cetriolo madre tagliando uno stelo laterale o un germoglio giallo dal punto di crescita dell’asse. Assicurarsi di tagliare un ramo sano di almeno 10 cm di lunghezza.

Dopo il taglio, rimuovere le foglie dalla base, lasciandone solo 2-3 sulla parte superiore. Mettere la talea in un bicchiere di acqua per circa una settimana, fino a quando cominceranno ad apparire le radici.

Una volta che le radici sono cresciute, è tempo di trapiantare le talee nel terreno. Se possibile, scegliere un’area ben illuminata riparando le giovani piante dal sole diretto per i primi giorni.

Assicurarso di preparare bene il terreno come descritto sopra, quindi creare dei piccoli fori nel terreno dove si potranno inserire le talee. Inserire con delicatezza la talea nel foro e coprirla con la terra. Annaffiare abbondantemente.

Successivamente, per favorire la crescita delle giovani piante, evitare di annaffiare troppo spesso e non lasciare che il suolo si asciughi completamente.

In sintesi, la propagazione dei cetrioli è semplice e può essere effettuata sia attraverso la semina che attraverso le talee. In entrambi i casi, è bene preparare bene il terreno e fornire le giuste condizioni climatiche per far crescere le piante di cetriolo.