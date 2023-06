Verstappen vince anche il Gp del Canada, bene le Ferrari quarta e quinta

Per la quarta volta di fila, Max Verstappen vince il Gran Premio di Formula 1. In Canada, sul circuito di Montreal, il campione del mondo in carica precede Fernando Alonso e Lewis Hamilton, che si sono dati battaglia nei primi giri, ma poi lo spagnolo, che sta vivendo una seconda giovinezza, è riuscito ad avere la meglio. Ai gradini del podio, invece, arrivano le due Ferrari, prima quella di Charles Leclerc, che era decimo nella griglia di partenza, e poi quella di Carlos Sainz, che invece era dietro di una posizione rispetto al compagno di scuderia a causa della penalità inflittagli dai commissari che lo hanno ritenuto colpevole di aver ostacolato Pierre Gasly nelle fasi finali della prima sessione di qualifiche (e lo ha punito retrocedendolo di tre posizioni).

Max Verstappen, il campione del mondo in carica, e poi gli altri. Anche nel Gp di Montreal, in Canada, l’olandese della Red Bull arriva davanti a tutti, pure se stavolta non fa il vuoto dietro di sé, ma tanto basta per eguagliare il record di vittorie di Ayrton Senna con 41 Gran Premi portati a casa in carriera.

Ma non è un caso che stavolta non abbia fatto il vuoto, perché dietro di lui arrivano due che, negli anni, con le monoposto hanno dimostrato di saperci fare come Fernando Alonso, che sta vivendo una seconda giovinezza, e Lewis Hamilton, che solo all’ultimo non riesce a strappare un punto in più con il suo giro veloce, e solo perché Sergio Perez, compagno di scuderia del pilota sempre più in testa al mondiale di Formula 1 e sicuro di arrivare arrivare, monta le gomme morbide al penultimo giro solo e gli ruba il primato.

Nell’ennesimo Gp vinto da Verstappen, si rivede anche la Ferrari, che arriva quarta con Leclerc e quinta con Sainz

Poi c’è la Ferrari, ed è sicuramente una nota positiva, anzi è molto più di così. Perché la rossa di Maranello, che partiva in decima posizione con Charles Leclerc e undicesima con Carlos Sainz, che era stato anche retrocesso di tre posizioni per aver ostacolato Pierre Gasly nelle prime qualifiche, riesce ad arrivare ai gradini del podio azzeccando la strategia forse per la prima volta in questa stagione maledetta.

A differenza di tutti gli altri, infatti, i due piloti della scuderia italiana partono con le gomme medie e reggono fino a metà gara, quando cambiano e montano le dure per poi rimanere sempre con le stesse, e mentre tutti gli altri sono costretti a sostituirle per due volte.