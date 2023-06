La morte improvvisa di Giovanni Sasso, l’imprenditore di 48 anni di Cellole (Caserta), ha lasciato la comunità locale in un profondo stato di shock e tristezza.

Sasso è deceduto dopo otto giorni di ricovero in ospedale, a causa di una brutta frattura alla base cranica, provocata da una lite avuta con un minore di 17 anni. La vicenda si è svolta nella cittadina di Cellole, nel weekend del 9 giugno, davanti alla concessionaria d’auto di cui Sasso era il titolare.

Sasso è morto dopo l’aggressione del 17enne

Secondo le indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere, Sasso ha rimproverato il ragazzo per aver gettato i gusci di arachidi a terra davanti alla attività. Ciò ha provocato una lite tra i due, che culminata, poi, con uno spintone che ha fatto cadere Sasso a terra. Nella caduta ha violentemente la testa e nonostante i soccorsi incendiati la situazione è parsa subito tragica.

Ricoverato prontamente alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, Sasso è apparso subito in condizioni molto gravi ed è entrato in coma, dal quale non si è mai ripreso.

La notizia della morte di Sasso ha suscitato un profondo cordoglio nella comunità locale e non solo. Molti si sono espressi sui social network, manifestando il loro shock e il loro dolore per la tragedia.

Il sindaco di Cellole, Guido Di Leone ha espresso il suo cordoglio per la morte di Sasso e lo ha definito: “un ragazzo pieno di vita, con tanta voglia di vivere e realizzare“. La morte di Sasso è stata descritto come una grande perdita per la comunità, che ha deciso di pregare per lui e continua a ricordarlo con affetto senza capacitarsi di come sia possibile perdere la vita per futili motivi.

Oltre a ciò tutto questo fa tornare alla ribalta la problematica della gestione degli adolescenti e su come mai sono sempre più improntati alla violenza piuttosto che alla coesione e collaborazione. Un argomento complicato e che ha cause e genesi differenti ma che è un fenomeno in crescita costante.

Soprusi e bullismo da parte di minori e ragazzini preoccupano sempre più le fasce più adulte della popolazione, che necessitano di attuare azioni concreti per garantire la sicurezza della popolazione.

Chi era l’imprenditore e le considerazioni emerse dalla comunità di Cellole

Sasso era un imprenditore di successo, con una grande passione per il suo lavoro. La sua concessionaria d’auto era una delle più importanti della zona e Sasso era molto rispettato e amato dai suoi clienti. Conosciuto anche per il suo spirito socievole e generoso, come riferito dai cittadini e sempre pronto ad aiutare chiunque avesse bisogno.

La sua morte lascia un vuoto enorme nella comunità locale e nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano. Ora la questione ha preso una piega difficile per il giovane che ha compiuto questo gesto e il percorso da affrontare non sarà semplice, ma data la gravità dell’azione commessa in linea con le condanne usuali.

L’imprenditore era molto apprezzato e attivo nella sua comunità, impegnandosi in varie iniziative di beneficenza e aiuto ai meno fortunati. Definito come un uomo molto attento alle esigenze degli altri e sempre pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. La sua morte ha lasciato un vuoto enorme nella comunità di Cellole, la cui gente lo ha conosciuto e apprezzato per la sua umanità e la sua generosità.

La morte di Sasso ha colpito profondamente la sua famiglia, i suoi amici e la sua comunità. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo e rancore contro chi non ha avuto il minimo dubbio nel gettarsi contro un uomo che ha soltanto chiesto educazione.

I compaesani hanno riferito che la sua memoria sarà sempre viva nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato. La comunità di Cellole ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia di Sasso, manifestando la sua solidarietà e il suo affetto per lui.

La vicenda della sua morte ha suscitato una forte reazione nell’opinione pubblica, sollevando il problema della violenza tra i giovani e la necessità di prevenire e contrastare questi fenomeni. La morte di Sasso è stata un tragico incidente, che ha avuto conseguenze terribili per la sua famiglia e la sua comunità. La sua memoria sarà sempre viva nella comunità locale, che continuerà a ricordarlo come un uomo generoso, coraggioso e sempre pronto ad aiutare gli altri.