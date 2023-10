Ragazzo investito da un’auto a Milano mentre attraversa la strada, è gravissimo: sbalzato per 18 metri

Il giovane investito – un ragazzo di 26 anni – è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Alla guida dell’auto che lo ha travolto, un ragazzo di 22 anni, che si è fermato a prestare soccorso.

L’incidente è avvenuto in via Chiesa Rossa, nella zona del Naviglio Pavese.

Ragazzo investito a Milano: è in gravi condizioni

Grave incidente nella notte a Milano. Un ragazzo di 26 anni è stato investito da un’auto mentre camminava a piedi in via Chiesa Rossa, nella zona del Naviglio Pavese, dove ci sono diversi locali. Il giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove è tuttora ricoverato in gravi condizioni. Alla guida della Dacia che lo ha travolto c’era un ragazzo poco più giovane di lui che si è fermato immediatamente a prestare soccorso.

Il conducente ha riferito di non aver visto il pedone, che è stato sbalzato per diversi metri, 18 per l’esattezza. La polizia locale si sta occupando dei rilievi sul luogo dell’incidente, per ricostruire l’esatta dinamica. Un valido aiuto in tal senso potrà essere fornito dalle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona.