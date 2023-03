Meloni sull’identità di genere: “Le donne sono vittime dell’ideologia gender”

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sfoga in una nuova intervista su diversi temi, in particolare sull’ideologia gender e sulla famiglia tradizionale.

Il prossimo 2 marzo uscirà sulle pagine di Grazia, il famoso settimanale italiano, un’intervista esclusiva a Giorgia Meloni, il nostro Presidente del Consiglio che torna a parlare di temi molto spinosi.

Ideologia gender, famiglia tradizionale, aborto e chi più ne ha più ne metta: questi gli argomenti su cui Meloni si è “sfogata”, su cui ha sottolineato ancora una volta come la pensa. Ecco cosa ha detto.

Giorgia Meloni e l’ideologia gender: le ultime dichiarazioni

Come abbiamo anticipato, domani 2 marzo uscirà in edicola il prossimo numero di Grazia, in cui troveremo una lunga intervista a Giorgia Meloni.

In quella sede, il Presidente del Consiglio ha toccato numerosi argomenti che hanno fatto parte anche della sua campagna elettorale, temi su cui ha sempre esposto la sua forte opinione.

Tra le anticipazioni emerse, vediamo che Giorgia Meloni commenta ancora una volta l’ideologia gender, dicendo:

“Oggi si rivendica il diritto unilaterale di proclamarsi donna o uomo al di là di qualsiasi percorso, chirurgico, farmacologico e anche amministrativo. Maschile e femminile sono radicati nei corpi ed è un dato incontrovertibile. Tutto questo andrà a discapito delle donne? Credo proprio di sì: oggi per essere donna, si pretende che basti proclamarsi tale, nel frattempo si lavora a cancellarne il corpo, l’essenza, la differenza”

Una posizione molto radicata sul diritto a cambiare sesso, su cui è palesemente contro. Secondo Meloni, infatti, le donne sono le prime vittime di questa ideologia: “La pensano così anche molte femministe”, dice.

L’opinione sulla famiglia tradizionale e l’aborto

Durante l’intervista, realizzata dalla giornalista Silvia Grilli, Giorgia Meloni si è espressa anche sulla così detta “famiglia tradizionale”, ovvero quella formata dai figli con un padre e una mamma.

Secondo lei è importante che i bambini abbiano due genitori tradizionali, ovvero una madre e un padre, raccontando della propria sofferenza portata dalla mancanza di una figura paterna:

“Ho avuto la fortuna di avere una madre e una famiglia che non mi hanno mai fatto mancare nulla, ma non posso dire che l’assenza di mio padre non abbia pesato nella mia vita.”

Per Meloni i bambini devono avere tutto ciò che di meglio c’è al mondo e, per lei, la famiglia tradizionale è una di queste cose: “I bambini hanno il diritto di avere il massimo: una mamma e un papà”.

Infine, tra i temi trattati, la giornalista ha toccato quello dell’aborto, che Giorgia Meloni continua a commentare come ha sempre fatto, ovvero facendo un appello a tutte le donne che intendono prendere questa decisione:

“A una donna che sta per abortire direi di provare a darsi una possibilità, che non è sola, che lo Stato le darà gli strumenti necessari per non negare a se stessa la gioia di crescere suo figlio, di metterlo al mondo nelle migliori condizioni possibili”