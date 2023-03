Questo liquido è 5 volte più forte del botox: rimuove tutti i segni dell’età

Ecco qual è il liquido miracoloso che a molti risulta addirittura più forte del botox. Può rimuovere tutti i segni dell’età.

Vi sveliamo tutto su questa miscela miracolosa che non tutti sanno abbia degli effetti simili a quelli del botox. Potete reperirla molto facilmente e non costa nulla.

Botox e chirurgia, un percorso invasivo

Moltissime persone, soprattutto negli ultimi anni, stanno tentando di ringiovanirsi con pratiche chirurgiche, spesso invasive.

L’obiettivo, di solito, è quello di levigare la pelle per celare le rughe e nascondere i segni del tempo.

In realtà, però, anche molti medici chirurghi consigliano di non sottoporsi a interventi nel caso in cui non risultasse necessario per ragione di salute fisica e/o mentale.

Per fortuna, esistono delle valide alternative naturali, che permettono a molte persone di godere di tutti gli effetti del botox, senza ricorrere a questa pratica, che è anche molto costosa.

Una di queste alternative siamo sicuri che già l’abbiate in casa o che comunque sia facile da reperire nei negozi che trovate intorno alla vostra abitazione.

Ecco che di seguito vi sveliamo di quale miscela miracolosa si tratta, di come applicarla sulla vostra pelle e degli effetti miracolosi che può avere.

Usa questa miscela miracolosa e dimenticati delle rughe

Non tutti lo sanno, ma esistono delle sostanze naturali che possono apportare enormi benefici alla nostra pelle. Una di queste è il sidro di mele, un liquido buonissimo da consumare, visto il suo sapere particolare e considerato l’enorme apporto di vitamine.

Il sidro, però, può essere utilizzato anche in un altro modo che nulla ha a che fare con l’ingestione. Vi consigliamo di unire questa sostanza con altri ingredienti, che potete reperire davvero facilmente.

Stiamo parlando dell’acqua minerale e dell’aspirina effervescente. Tutto quello che dovrete fare è unire il sidro di mele all’acqua minerale, dopodiché spezzettare l’aspirina e unirla a questa miracolosa miscela.

Quindi applicate il tutto sul viso, magari aiutandovi con un panno morbido. Passate il mix sulla pelle e praticate un effetto scrub. Vi raccomandiamo di dormire con il composto sul viso e magari rimuoverlo la mattina seguente.

In questo modo, l’effetto risulterà ancor più amplificato. Ma cosa otterremo di preciso? Lo scrub rimuoverà le cellule morte della nostra pelle e per questo essa risulterà molto liscia ed elastica.

Inoltre, il sidro di mele e l’acqua minerale nutriranno la pelle, facendola apparire davvero giovane. Naturalmente, non potete sperare in un effetto botox già dalla prima applicazione.

Per questo motivo vi consigliamo di ripetere la procedura più e più volte a settimana o al mese, per notare gli effetti a lungo termine. Moltissime persone che prima si sottoponevano al botox hanno deciso di passare alla miscela con sidro di mele, perché il suo effetto risulta molto più naturale.

Prima di fare qualsiasi cosa, però, vi consigliamo di mettervi in contatto con il vostro medico di base, che siamo sicuri che avrà per voi delle grandi raccomandazioni. Ogni caso, infatti, necessita particolare attenzione, perché ciascuno ha una pelle diversa, che andrebbe trattata secondo le proprie caratteristiche specifiche.