Quando si dice essere al posto giusto al momento giusto: è quello che è successo a una giovane cantante di strada a Roma, quando Tananai passava di lì proprio mentre intonava Tango, il successo sanremese.

Chi lo segue dal suo debutto ha capito che Tananai, il giovane cantante milanese, è davvero un bravo ragazzo, simpatico, gentile e sempre disponibile con i suoi fan.

Tra i tanti episodi simpatici e conviviali di cui è stato protagonista in questi anni, l’ultima è accaduta ieri in Via del Corso a Roma, quando ha iniziato a cantare insieme a una giovanissima artista di strada. Ecco cosa è successo.

Tananai canta con una giovane artista a Via del Corso

Si chiama Virginia Mingoli la fortunata artista di strada che si è ritrovata a cantare con Tananai, il giovane cantante che dopo il successo sanremese è pronto a far partire il suo tour.

Ieri, in una tranquilla domenica in Via del Corso a Roma, Tananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, passeggiava e ha sentito improvvisamente la sua canzone Tango intonata da una giovane voce.

Come vediamo nei video diventati virali nelle ultime ore, il cantante si avvicina e ascolta estasiato l’interpretazione di Virginia, che era lì a esibirsi come fa spesso, proprio dove un tempo performavano anche dei giovanissimi Maneskin.

Insomma, Virginia vede Tananai che applaude e che improvvisamente si avvicina, improvvisando un piccolissimo concerto sulle note di Tango, insieme a lei, in un duetto che di certo la giovane artista non dimenticherà facilmente.

Il video diventato virale: “Grazie Tananai”

La prima a pubblicare il recap dell’assurdo episodio vissuto è stata proprio Virginia Mingoli, che come vediamo dal suo profilo è solita esibirsi per le strade della città, portando la sua bella voce ai passanti.

Tananai si è trovato lì proprio nel momento giusto, un segno che il destino forse a volte ci vuole dire davvero qualcosa.

Virginia ha pubblicato il video sia su Instagram che su Tik Tok, dove ha ringraziato il cantante di averle regalato un momento unico: “Non so che dire se non GRAZIE, mi hai fatto un regalo immenso”

Di certo non capita tutti i giorni di poter duettare con uno dei cantanti emergenti più di successo in Italia.

E lo stesso Tananai oggi nelle sue stories Instagram a pubblicare il video del momento filmato proprio da lui, in cui tagga Virginia e riprende le tantissime persone che si sono fermate per assistere a questo particolare momento.

Chissà, magari da oggi la vita della giovane Virginia cambierà davvero, che Tananai sia il suo portafortuna? Speriamo, soprattutto perché la cantante ha dimostrato un grande talento. Buona fortuna!