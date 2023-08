Questo fiore inonda tutti i campi, ma tanti lo ignorano: ha un valore preziosissimo

By

Questo fiore ha un valore preziosissimo ma in tanti lo ignorano: lo hai riconosciuto? Ma soprattutto, sai quali proprietà benefiche ha per il nostro corpo? Ecco la risposta.

I fiori che puoi osservare nella foto qui in alto, invadono spesso i nostri campi. Sono famosissimi, bellissimi ma soprattutto curativi. Continua a leggere per capire come possono tornare utili al tuo organismo.

Questo fiore ha un valore preziosissimo ma in pochi lo sanno

Avrai visto sicuramente anche tu questi splendidi fiori presenti nella foto poco più in alto: non sono solo bellissimi a vedersi ma possono apportare anche numerosi benefici alla nostra salute.

Hai capito di quali fiori stiamo parlando? Esattamente, sono proprio loro, i famosi tarassachi! Noti anche come “Dente di leone” – il nome scientifico è Taraxacum officinale – appartengono alla famiglia delle Asteraceae.

Crescono bene nei Paesi con clima temperato ma anche in zone climatiche fredde riescono a sopravvivere tranquillamente. Sai che questa pianta ha anche delle proprietà medicali?

Utilizzata fin dall’antichità dai greci, dai romani e dagli arabi, che si servivano di bulbi e gambi per realizzare bevande curative, ancora oggi questi fiori vengono impiegati per realizzare alcuni rimedi utili al nostro organismo.

Tra l’altro, piccola curiosità, questo fiore può essere anche mangiato e bevuto: radice e gambi si possono utilizzare per insalate, decotti o addirittura come sostituti del caffè. Oggi scopriamo insieme perché i tarassachi sono non solo belli ma anche utili al nostro corpo.

Perché questi fiori sono un toccasana per il nostro organismo

Questa bellissima pianta dai bellissimi fiori gialli, inonda spesso i nostri campi. Il tarassaco cresce bene in Italia grazie al clima mite-temperato che caratterizza il nostro Stivale.

I popoli antichi utilizzavano il Dente di leone come rimedio naturale per trattare alcuni disturbi di salute. Sono stati condotti anche studi su animali e uomini, che testimoniano gli effetti curativi di questa pianta, e non solo.

Ma cosa curerebbe davvero il tarassaco? Lo scopriamo insieme! Due in particolare le proprietà importanti che vogliamo evidenziare. Il tarassaco ha un effetto:

1. Antinfiammatorio

Alcuni studi condotti in laboratorio hanno dimostrato che i tarassachi – o meglio le loro radici – assolvono proprietà antinfiammatorie grazie ai polifenoli.

2. Antiossidante

Se le radici hanno proprietà antinfiammatorie, i fiori invece svolgono un’azione antiossidante. Ricchi di beta-carotene, essi combattono i radicali liberi e prevengono il cosiddetto “stress ossidativo”.

Il tarassaco può diventare anche parte integrante della nostra dieta, difficile da credere, vero? Eppure è proprio così. Il Dente di leone è un ottimo nutriente ricco di vitamine A, B, C e K ma è anche ricco di minerali come magnesio, ferro, potassio e calcio.

Se consideriamo poi che contiene anche fibre solubili, si spiega il perché questo fiore venga utilizzato in caso di stitichezza o per migliorare la peristalsi intestinale.

Altre proprietà del tarassaco

Studi condotti in laboratorio su animali affetti da neoplasie, hanno evidenziato una riduzione delle cellule tumorali ancora da riscontrare e verificare sull’uomo.

Ma le proprietà benefiche del Dente di leone non si esauriscono qui. Questo fiore è noto anche per le sue proprietà antivirali e antimicrobiche: è dunque un alleato perfetto per combattere lievi infezioni.

Alle donne farà poi piacere leggere che i tarassachi aiutano la pelle a rimanere giovane e bella. Con questo fiore si può realizzare un decotto da utilizzare sull’epidermide e che promette anche di migliorare l’acne laddove presente.

Inoltre, poiché il Dente di leone è ricco di calcio, contribuisce a rinforzare ossa e denti. Mentre la presenza di fibre e di vitamine K ed E, facilitano l’assimilazione delle sostanze essenziali ma soprattutto la digestione.

Studi ancora in corso potrebbero a breve annunciare l’uso positivo del Dente di leone anche per combattere il diabete. Come è possibile? Grazie alla presenza dell’acido clorogenico e dell’acido cicorico che favorirebbero l’assorbimento del glucosio.

Come si può leggere sono davvero tanti i benefici che il tarassaco apporterebbe al nostro organismo. Ottimo anche come diuretico, aiuta persino a favorire il dimagrimento. E tu lo avresti mai immaginato? Sicuramente da oggi guarderai il Dente di leone con occhi diversi!