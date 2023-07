Gambe belle e senza vene varicose in poco tempo con questo metodo naturale

By

Le vene varicose saranno solo un brutto ricordo grazie a questo rimedio naturale che in pochi conoscono. Di che si tratta.

Le vene varicose possono essere un bel problema, che oltre a causare problemi fisici crea situazioni di disagio emotivo. Troppo spesso, infatti, molte donne non mostrano le gambe a motivo di questo problema che le mette in imbarazzo. La buona notizia è che esistono dei rimedi naturali che, seppur non risolvono del tutto il problema, possono aiutare ad alleviarne i sintomi. Scopriamo di che si tratta.

La realtà dietro le vene varicose

Prima di scoprire uno dei rimedi alle vene varicose, diamo risposta ad una domanda comune: perché si formano? La causa che sta dietro alla formazione di queste vene in rilievo sulla gambe sta in un difetto nella circolazione sanguigna.

In particolare, sappiamo che il sangue scorre all’interno del nostro corpo, e quindi anche nelle gambe, passando attraverso un sistema di valvole e vene. Quando queste ultime subiscono dei danni, o le loro pareti si indeboliscono, il sangue tende ad accumularsi nelle vene, avendo difficoltà a scorrere. Questo fa sì che la pressione all’interno dei vasi sanguigni cresca, portando le vene a dilatarsi.

Ed è per questo che le vene varicose sono visibili oltre la superficie della pelle e appaiono spesso in rilievo. Oltre a un semplice aspetto estetico, comunque, questa patologia porta ad altri sintomi invalidanti come gonfiore, dolore e pesantezza nelle gambe. Di solito, quella che porta ad avere le varici è una condizione che dipende da numerosi fattori, tra cui incide in modo particolare la predisposizione genetica.

Comunque, anche condizioni come una gravidanza, uno stile di vita sedentario, obesità e un lavoro che richiede di assumere la stessa posizione per lungo tempo possono incidere portando all’insorgenza di questa patologia.

Per questo motivo, modificare il proprio stile di vita e trattare la patologia adeguatamente, unendo anche metodi naturali, permette di gestirne i sintomi ed evitare che la propria condizione si aggravi.

Rimedi naturali

Come abbiamo anticipato, i rimedi naturali per attenuare i sintomi delle vene varicose sono molteplici. Tra questi, le banane possono essere davvero efficaci. Perché?

Innanzitutto, le banane contengono in misura maggiore rispetto ad altri alimenti un minerale fondamentale per il sistema cardiovascolare: il potassio. Quest’ultimo regola la pressione sanguigna e arteriosa, migliorando la circolazione, il che è un toccasana per chi soffre di vene varicose.

In più, le banane sono ricche di flavonoidi, composti utili a rafforzare le pareti dei vasi sanguigni, che in tal modo hanno una minore tendenza a indebolirsi e formare le vene varicose.

Inoltre, la ricchezza di fibre delle banane favorisce la salute dell’apparato digerente. Cosa c’entra questo con le vene varicose? Un sistema digestivo che funziona causa una minore pressione addominale. Quando la pressione addominale è eccessiva, la circolazione del sangue nelle gambe ne risente, aumentando il rischio dell’insorgenza di vene in rilievo.

Oltre a consumare le banane intere come frutto, per sfruttarne le proprietà si possono preparare dei frullati o centrifughe, magari aggiungendo altri ingredienti benefici per chi soffre di vene varicose. Ad esempio, potrebbe essere utile preparare un frullato di banane bollite e aloe vera, un potente anti-infiammatorio.

In questo modo, anche se le vene varicose non verranno eliminate del tutto, potremo attenuarne i sintomi, per gambe più belle e leggere.