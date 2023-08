“Attenti a…”, appende questo cartello all’ingresso di casa: passanti sbigottiti

Sta facendo tanto discutere il gesto di un uomo. Sapete che cosa ha fatto? Lui appende questo cartello all’ingresso di casa. I passanti restano sbigottiti. Ecco cosa c’era scritto sul foglio.

Perché un cartello affisso su un cancello di casa sta suscitando così tanto scalpore? Lo scopriamo insieme. Ecco che cosa è comparso vicino il portone di ingresso di una abitazione. Rimarrete sbigottiti per il messaggio insolito.

Cartelli insoliti e messaggi curiosi fanno impazzire il Web

Esiste una pagina Instagram seguita da tantissimi utenti, @cartelli divertenti, che giorno dopo giorno sta riscuotendo sempre più successo. Su questo profilo, che per il momento non si sa da chi è gestito, vengono pubblicati foto di cartelli fotografati o segnalati da follower che in giro per l’Italia si ritrovano ad osservare messaggi strani e insoliti.

Mentre alcuni sono divertenti e ironici tanto da suscitare l’ilarità del Web e degli internauti, altri invece fanno riflettere. Di recente abbiamo parlato per esempio, di un insolito messaggio che ha fatto infuriare tantissime persone.

In un negozio di tabacchi italiano, il gestore dell’esercizio commerciale ha affisso un cartello sul quale si può leggere che per ogni pagamento effettuato con il POS è richiesta una commissione aggiuntiva, cosa questa illegale che ha attirato l’attenzione anche di diversi politici che hanno criticato la scelta di questo gestore ripubblicando la foto del cartello sui loro profili social.

Oggi vogliamo parlarvi però di un altro messaggio curioso e particolare che è apparso invece sul cancello d’ingresso di un’abitazione. Ecco che cosa ha scritto il proprietario di casa. Rimarrete senza parole.

Appende questo cartello all’ingresso di casa: questo il contenuto

Per la serie “cartelli divertenti e dove trovarli”, oggi parliamo di un avviso affisso su un cancello di un’abitazione privata che tanto sta facendo chiacchierare i social. Questo il messaggio scritto su un semplice foglio di carta:

La fotografia ha fatto il giro del Web ed è stata pubblicata anche dallo storico inviato di Striscia la Notizia, Cristiano Militello, che spesso condivide con i suoi seguitori immagini iconiche o striscioni con messaggi divertenti o dal significato ambiguo che tanto fanno divertire gli internauti.

Certo, questa fotografia strappa davvero un sorriso. Di solito, fuori le abitazioni private, si trovano cartelli che avvertono della presenza di animali domestici, come per esempio i cani.

In questo caso però, l’uomo ha deciso di scoraggiare i ladri per evitare di dover fare i conti con qualcuno che potrebbe loro mettere i bastoni tra le ruote: il pericolo non è rappresentato dal fedele amico a quattro zampe bensì dalla moglie!

Il post pubblicato su Instagram da Cristiano Militello ha ricevuto tanti like e commenti. Numerosi i navigatori del Web che hanno voluto condividere sui social il loro pensiero.

Non sorprende che molti uomini abbiano condiviso lo stesso messaggio del protagonista che ha affisso questo cartello divertente fuori l’ingresso della sua abitazione, segno che le mogli possono diventare più pericolose degli animali!

I cartelli stanno diventando un mezzo attraverso il quale comunicare, in maniera ironica o seria, messaggi che talvolta suscitano ilarità e sgomento ma che tante altre fanno anche riflettere.