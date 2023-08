Domani alle 18 a Montecarlo i sorteggi dei gironi di Champions League: tutte le fasce e i possibili avversari di Napoli, Inter, Milan e Lazio.

Si attende fino a questa sera per le ultime tre gare dei play-off, poi domani a Montecarlo gli attesissimi sorteggi dei gironi di Champions League. Il Napoli partirà dalla prima fascia avendo vinto – da regola – il campionato nazionale, seconda fascia per l’Inter, terza per Milan e Lazio. Andiamo a vedere nel dettaglio i possibili incroci e come saranno composte le quattro fasce dalle teste di serie.

A poche ore dall’ultimo verdetto dei play-off (stasera in campo Aek Atene-Antwerp, Copenhagen-Rakow e PSV-Rangers), sarà la volta delle urne di Montecarlo e del Grimaldi Forum.

L’Europa attende i sorteggi dei gironi di Champions League con grande trepidazione, ed entusiasmo domani alle 18:00 (in diretta sul canale 20), con la prima giornata attesa il 19 e il 20 settembre. Riparte un altro anno all’insegna dei grandi club del Vecchio Continente, e con il nostro Paese volenteroso di dire la propria dopo il grande anno appena trascorso. Nella stagione 2022/2023 furono 3 su 4 (Milan, Inter e Napoli a eccezione della Juventus) le squadre italiane ad approdare agli ottavi, 3 ai quarti, 2 alle semifinali e 1 in finale.

Al momento c’è da attendere solo un posto tra terza e quarta fascia, se il Copenaghen dovesse eliminare i polacchi del Rakow Czestochowa gli Youn Boys andranno in quarta fascia.

Conquistata ieri dai turchi del Galatasaray, mentre il Braga nei playoff è entrato in terza fascia. Anche PSV e Rangers si giocano la terza, discorso diverso per AEK Atene e Anversa, il quale vincitore approderà in quarta fascia.

Le fasce e le possibili avversarie delle italiane

Non sono mancate nemmeno quest’anno le polemiche per le divisioni delle teste di serie in prima fascia. Da 3 anni infatti le vincenti del campionato nazionale (per i primi 5 campionati europei) hanno accesso diretto alla prima fascia, ma con tale criterio spesso questa ha consegnato alle urne una classe più debole delle altre. E’ il caso anche di quest’anno, visto che nei campionati nazionali le sorprese sono all’ordine del giorno e non sempre la più forte o la squadra con maggiore esperienza poi in Europa è quella a trionfare.

In prima fascia, possibili avversari di Inter, Milan e Lazio, ci sono quest’anno il Benfica, il Barcellona, il Bayern Monaco, il Feyenoord, il Manchester City detentore del titolo, il PSG e il Siviglia. La seconda fascia, quella dell’Inter, vedrà tra le possibili concorrenti di Napoli, Milan e Lazio l’Atletico Madrid, l’Arsenal, il Borussia Dortmund, il Manchester United, il Real Madrid, il Porto e il Lipsia.

Terza fascia come detto per i rossoneri, e per la Lazio, con Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa, una tra Psv e Rangers, e una tra Copenaghen e Young Boys