Kanye West è stato citato in giudizio da un paparazzo per aggressione

By

Kanye West è stato citato in giudizio da Nichol Lechmanik, una donna paparazza, che ha raccontato di essere stata aggredita dal rapper mentre svolgeva il suo lavoro.

A prova di tale dichiarazione c’è un filmato in cui viene mostrato Kanye che si avvicina all’auto di Nichol per chiederle di smettere di filmare, al “rifiuto della donna” il musicista le toglie il telefono dalle mani per gettarlo a terra.

Kanye West citato per aggressione

Il famoso rapper americano Kanye West è stato citato in giudizio per aggressione ai danni di una donna paparazzo.

La donna, Nichol Lechmanik ha raccontato che il rapper le ha tolto il telefono cellulare per gettarlo a terra durante una discussione molto animata avvenuta lo scorso gennaio in California.

Nichol ha accusato il rapper americano, che oggi non si fa più chiamare Kanye West ma solamente Ye, di averle causato una “grande sofferenza mentale ed emotiva”.

La discussione tra i due sarebbe avvenuta in California, più precisamente vicino al complesso sportivo che si trova a Ventura nella periferia di Los Angeles, e dove gioca il figlio di Ye che ha avuto con la sua ex moglie Kim Kardashian.

Nichol Lechmanik stava svolgendo il suo lavoro facendo qualche scatto a Kardashian, la donna notando che il rapper era intento a litigare con qualcuno ha deciso di fare un video con il suo cellulare.

Il video che è stato mostrato dalla fotografa durante un incontro con la stampa mostra Kanye West che si avvicina alla donna, che al momento dei fatti si trovava nella sua auto, e le avrebbe detto: “Se io voglio vedere mio figlio giocare, tu non puoi avvicinarti a me così.. smettila di filmare”.

La replica della donna è stata: “Lo so, ma tu sei una celebrità” continuando a riprendere tutto con il telefonino. Il video mostra Kanye toglierle il telefonino e gettarlo al suolo.

Secondo la donna quanto avvenuto in questa occasione ha minato la sua possibilità di continuare a svolgere il suo lavoro, e dopo questi avvenimenti le non sarebbe più stata la stessa.

Chi è Kanye West, famoso rapper americano

Kanye West nasce l’8 giugno del 1977 ad Atlanta in Georgia, diventato famoso come rapper, nel settore della musica ha collaborato con nomi importanti tra cui Jay-Z e Alicia Keys e vendendo più di 30 milioni di brani.

Nel tempo sono tanti i settori in cui ha scelto di entrare. È infatti nel tempo diventato anche un’icona di moda lanciando creando una sua linea di moda.

West ha debuttato ufficialmente nella moda a febbraio 2015 e da subito è diventato uno dei designer più apprezzati al mondo, e uno dei pochi in grado di creare prodotti dedicati al fast high fashion, realizzati con i migliori materiali.

Tra le sue tante attività c’è anche quella legata all’istruzione, ha infatti scelto di fondare una scuola.

Per molti è conosciuto per essere l’ex marito di Kim Kardashian, il loro divorzio, avvenuto dopo sei anni di matrimonio, è stato uno dei più chiacchierati e burrascosi mai visti nella storia delle celebrità americane.