Questi pensionati saranno presto penalizzati: purtroppo avranno 115 euro in meno

Verranno erogati 115 euro in meno ai pensionati. A rilevarlo la UILP, che ha fornito dei dettagli approfonditi sui tagli alle rivalutazioni.

Questi cittadini saranno presto penalizzati

Sta circolando la notizia che alcuni pensionati percepiranno ben 115 in meno sul cedolino. Purtroppo non si tratta di voci, ma di uno studio ufficiale che ha portato a delle rivelazioni sorprendenti.

Moltissimi pensionati italiani si stanno godendo i numerosi bonus erogati per loro e le maggiorazioni sul cedolino dovute all’inflazione. La crisi economica, infatti, ha portato a un aumento esponenziale dei prezzi, che il Governo sta cercando di contrastare in tutti i modi.

In particolare, la nuova manovra sulle pensioni punta proprio a questo, a ricalibrare i cedolini in modo da compensare le perdite. La crisi era già cominciata con lo scoppio della pandemia nel 2020, quando i cittadini hanno iniziato addirittura a dubitare che avrebbero continuato a percepire l’assegno pensionistico.

Una volta tornato il sereno dal punto di vista sanitario, però, è apparsa una nuova minaccia sul fronte: stiamo parlando della guerra tra Russia e Ucraina, che ha nuovamente messo in ginocchio gli italiani per via dell’aumento dei prezzi.

Ad aumentare non sono stati soltanto i prezzi dei generi alimentari, ma anche quelli delle bollette dell’energia e del carburante. A tal proposito, i pensionati hanno iniziato a chiedere al Governo italiano dei sostegni sempre più concreti, che si sono tradotti in delle maggiorazioni sul cedolino.

Purtroppo, però, ora arriva la notizia che, nonostante i vari bonus e gli aumenti, i pensionati stanno continuando a percepire ben 115 euro in meno al mese. Vi sveliamo quali sono le categorie che soffriranno maggiormente a causa di questa situazione.

115 euro in meno ai pensionati

Che arriveranno e stanno già arrivando 115 euro in meno ai pensionati lo dichiara la UILP, in uno studio che sta preoccupando molto i cittadini. Soltanto in pochi erano a conoscenza delle reali difficoltà che stanno vivendo milioni di pensionati.

Secondo quanto dichiarato da UILP, i pensionati sono molto più in crisi rispetto a qualche anno fa. Soprattutto nel 2023, il loro potete d’acquisto è diminuito. Le ragioni di questo peggioramento nella loro situazione finanziaria sarebbero riconducibili alle rivalutazioni pensionistiche previste nella manovra sulle pensioni del 2023.

Nel dettaglio, quei pensionati che nel corso del 2022 stavano percependo un cedolino mensile lordo pari a 3.500 euro, riceveranno ben 115 euro in meno. Stiamo parlando di una cifra davvero elevate, che porta i pensionati a perdere circa 1.500 euro nell’anno 2023.

I nuovi tagli alle rivalutazioni hanno permesso al Governo di risparmiare oltre 2 miliardi di euro. Queste riduzioni, però, stanno mandando in crisi molti pensionati, che ora potrebbero trovarsi ancor più in difficoltà.

Sono questi, perciò, i cittadini italiani più sfortunati. La notizia che stanno arrivando 115 euro in meno ai pensionati sta facendo molto discutere: ora i pensionati chiedono che le associazioni per la loro tutela si facciano valere, in modo da ottenere più diritti.