E’ indagato l’uomo che, vedendo un automobilista avvolto dalle fiamme, invece di prestare soccorso lo ha ripreso e postato il video sul web.

Aveva visto un automobilista in difficolta, avvolto dalle fiamme, ma invece di aiutarlo lo aveva ripreso con il cellulare quasi deridendolo, e postando il video sui social. Il guidatore era poi morto a causa delle gravissime ustioni, adesso la famiglia ha chiesto giustizia con l’inizio delle indagini per omissione di soccorso.

Riprende un automobilista in fiamme e lo deride: indagato per omissione di soccorso

I fatti risalgono allo scorso febbraio. A Roma, in direzione Aurelia, all’altezza dell’uscita di Casal del Marmo, un automobilista in difficoltà era uscito dalla sua vettura dopo che questa aveva preso fuoco. L’uomo era a sua volta avvolto dalle fiamme, dopo l’incidente, e si era recato sul ciglio della strada per chiedere aiuto e mettersi in salvo.

In quel momento un uomo, dalla sua auto, aveva visto la scena e aveva pensato bene di tirare fuori il suo cellulare per riprendere la scena. Con tanto di commento ironico. “A zi hai pijato fuoco”, si sente dal video poi diffuso sui social in dialetto romanesco. Continua ancora il passante citando una nota pagina che racchiude diversi video estremi di episodi con protagonisti i cittadini di Roma: “Senti che caldo mamma mia. Questo lo mandiamo a Welcome to favelas”.

Il trasporto in ospedale

Il video è stato poi effettivamente condiviso sui social, raggiungendo milioni di utenti. Quello che ha destato scalpore è stata sicuramente la priorità del passante, di non chiamare – apparentemente – i soccorsi immediatamente ma di aver perso tempo per registrare l’accaduto (quasi per derisione).

Tempo che, forse, avrebbe potuto salvare la vittima. Si, perché l’automobilista dopo aver chiamato il 118 e i pompieri, è deceduto. Arrivato in ospedale in ambulanza è morto a causa delle gravissime ustioni riportate, all’arrivo in pronto soccorso.

E’ stata la famiglia della vittima a chiedere in base al video poi circolato sul web l’apertura delle indagini, che adesso sono coordinate dal pm Clara de Cecilia che ha inoltre dato incarico a un perito.

Rimangono infatti tanti punti interrogativi sull’incidente. Non è chiaro cosa abbia scatenato le fiamme all’interno della vettura della vittima, e come mai l’automobilista si sia accorto solo in ritardo dell’incendio. Da indagare anche sulle motivazioni della mancanza di segnalazione da parte degli altri automobilisti, non solo di chi ha ripreso il fatto. Soccorsi arrivati solo dopo la chiamata della vittima.