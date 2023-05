Questa spiaggia con sabbia bianca e acqua cristallina si trova in Italia: a 2 passi

Spiaggia con sabbia bianca in Italia: si trova proprio a 2 passi,ma di cosa stiamo parlando nel dettaglio? Per sapere la risposta leggete pure qui di seguito.

Una nota spiaggia italiana ha la sabbia bianca e un’acqua pulitissima, ed è tra le più belle e grandi presenti in tutto il territorio italiano. Di quale spiaggia stiamo parlando? Una splendida baia che offre una sabbia finissima e bianca, oltre a un mare limpido e cristallino. Un posto paradisiaco che abbiamo disponibile qui in Italia, per delle meravigliose vacanze! Per scoprire il suo nome continuate pure a leggere qui di seguito.

Spiaggia con sabbia bianca in Italia: la Cinta a 2 passi

Come accennato poco fa si parlerà di una spiaggia che dovrete assolutamente visitare dal momento che risulta essere una delle più belle, dotata di una sabbia davvero bianca.

Una mitica spiaggia che in tanti prediligono, per le loro vacanze estive. Stiamo parlando di una delle spiagge della Sardegna più belle e amate: La Cinta.

È sicuramente uno dei simboli dell’intera Sardegna e in modo particolare della costa nord-orientale.

Si tratta di una striscia di sabbia luminosa per via del suo biancore, con una forma arcuata che va a separare una laguna dal mare, mediante le sue dune caratterizzate dai ginepri centenari.

La Cinta, posizionata esattamente a San Teodoro nell’isola sarda, è una delle spiagge più rinomate e meravigliose d’Italia.

Tra l’altro questa spiaggia piace tantissimo ai vacanzieri, in quanto appare come una spiaggia caraibica.

Un luogo molto amato e frequentato da coloro che sono dei veri e propri appassionati di Kitesurf.

La Cinta oltre a costituire una delle spiagge più conosciute e scelte tra quelle presenti a San Teodoro, è pure una delle spiagge della Sardegna più lunghe.

Una spiaggia che si caratterizza quindi per la sua forma stretta, allungata e arcuata, tutte peculiarità che del resto fanno rammentare le caratteristiche che ha una baia, estendendosi per ben 5 chilometri.

Spiaggia con sabbia bianca in Italia: cosa offre questo luogo incantato della Sardegna

In uno dei contesti di tipo naturalistico più rinomati e belli del Mediterraneo, troviamo quella che è ritenuta come la spiaggia più importante e famosa di San Teodoro.

La Cinta si può tranquillamente raggiungere a piedi, partendo dalla periferia nord posta nel centro abitato. L’arco creato da questa spiaggia così speciale ha una lunghezza di cinque chilometri.

È ricca di dune con una sabbia molto fine e bianchissima, sprovviste di scogli, circondate da un mare meravigliosamente azzurro e pulito.

Le spiagge presenti in questo luogo incantato profumano di ginepro, di giglio marino e di elicriso. Un’esplosione di piacevoli fragranze che rendono ancora più particolare una spiaggia bella e caratteristica come questa.

Il paesaggio che offre è rimasto del tutto incontaminato, proponendo così un alone di fascino in più, per chi decide di visitare questo posto incantevole.

La Cinta è molto frequentata dai turisti, anche per via del suo fondale che si mostra non profondo e piacevolmente limpido.

Questo permette a tante famiglie di potersi recare lì in vacanza, visto che pure i bambini possono tranquillamente godersi questo luogo meraviglioso grazie ai bassi fondali.

Tra l’altro si tratta di una spiaggia che è molto amata pure dai giovani e da chi predilige la natura.

Perché numerosi vacanzieri la scelgono come spiaggia ideale

Questa spiaggia si affaccia verso il mare, sulla zona marina di Punta Coda Cavallo, isola di Tavolara.

La Cinta, infatti, si erge in forma imponente quasi frontalmente alla baia, in direzione dell’entroterra posta sulla laguna di San Teodoro.

Il suo luminoso angolo di biodiversità permette di associare il relax del mare col gusto dell’avventura.

Questo è indubbiamente un luogo perfetto per fare delle lunghe passeggiate e, in più, i visitatori hanno l’opportunità di poter ammirare dei bellissimi fenicotteri rosa. Resterete letteralmente sbalorditi dai tanti fenicotteri che vivono nelle acque salmastre, a ridosso delle dune.

Un aspetto aggiuntivo che incrementa le visite da parte dei turisti è il fatto di trovare una spiaggia organizzata nel modo migliore.

La Cinta, infatti, è attrezzata in modo tale da offrire ai visitatori tutti i servizi utili per permettergli di trascorrere delle piacevolissime vacanze.

Ci sono degli appositi punti di informazioni a livello turistico, per coloro che desiderano organizzare dei particolari percorsi nei dintorni. Si possono noleggiare delle attrezzature di tipo balneari, come i pattini e le canoe, oltre ad avere l’opportunità di partecipare a gite di pesca e a suggestive escursioni tramite l’uso del gommone.

Ultimi dettagli a tal proposito

Per chi è appassionato di attività sportive e non riesce a stare fermo nemmeno quando è in vacanza, allora sicuramente troverà molto allettanti le proposte offerte in questo fantastico luogo turistico. Ciò in quanto potrà scegliere tra gli sport di tipo acquatico, il kite surf e la scuola di vela.

Per chi preferisce recarsi lì con la propria auto, l’opportunità di poter parcheggiare nelle vicinanze per via della presenza di parcheggi è sicuramente un altro punto a favore di questo posto così invitante sotto tanti punti di vista.

Una spiaggia che è diventata il simbolo di San Teodoro e che si chiude a nord con Puntaldìa.

Un luogo che certamente lascerà degli ottimi ricordi in tutte quelle persone che decideranno di visitare questa bellissima spiaggia.

Insomma chi arriva in questo posto difficilmente se ne dimentica e molto probabilmente ci torna presto. Questo perché si parla di una spiaggia non solo bella da un punto di vista estetico, ma che offre tanti comfort, anche se si parte con dei figli e in famiglia.

Insomma una spiaggia da visitare e che vi farà brillare gli occhi fin da subito e sicuramente quello che è stato detto in questo articolo è solo un’anticipazione di quello che potrete vedere con i vostri occhi. Tanta bellezza deve essere vista e pensate, ce l’abbiamo proprio a due passi, in Italia.