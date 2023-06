È morto Berlusconi, il protagonista indiscusso della seconda Repubblica

Silvio Berlusconi, il Cavaliere, il politico, il presidente (del Consiglio, di Forza Italia, del Milan, della Fininvest) è morto a 86 anni e qualche mese. Lui, il protagonista indiscusso della seconda Repubblica, si è spento questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato dallo scorso venerdì, in seguito all’aggravarsi della leucemia che, in qualche modo, non gli ha dato scampo.

Berlusconi era nato il 29 settembre del 1936 a Milano da una famiglia della piccola borghesia e fin dagli anni Sessanta si era distinto come imprenditore. Nel 1993 decise di scendere direttamente in politica, partecipando alle elezioni del 1994 e fondando Forza Italia. È stato il presidente del Consiglio della storia repubblicana rimasto in carica per più tempo, e due dei suoi quattro governi sono stati i più duraturi dalla fondazione della Repubblica.

Berlusconi è morto: il ritratto del politico e imprenditore tra irriverenza, qualche gaffe e i procedimenti giudiziari

C’è stato di tutto nella vita di Berlusconi, morto oggi a 86 anni nella sua Milano in seguito all’aggravarsi di una leucemia che negli ultimi tempi lo aveva debilitato e costretto più volte a entrare e uscire dal San Raffaele. Ci sono stati i soldi, tanti, ci sono state le donne, croce e delizia, c’è stata l’imprenditoria, la televisione, la stampa, il calcio, ci sono state anche le vicende giudiziarie, i conflitti d’interesse, ma c’è stata soprattutto la politica, quella che, più di tutto, lo ha reso uno dei protagonisti – se non addirittura il protagonista – della seconda Repubblica, quella nata dalle ceneri di Tangentopoli.

Berlusconi è stato divisivo, irriverente, e persino divertente per alcuni aspetti, è stato anche una novità, nel modo di comunicare specialmente, ma anche nel modo di porsi, di raccontarsi e di farsi raccontare. È stato un personaggio sui generis che, in un modo o nell’altro, tutti abbiamo conosciuto, grandi e piccini. Se è stata celebre la frase contro il deputato tedesco del Parlamento europeo Martin Schulz, a cui disse: “Signor Schulz, so che in Italia c’è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti: la suggerirò per il ruolo di kapò. Lei è perfetto!“, lo è stata anche l’ospitata nel programma di Michele Santoro, nel 2013, quando pulì la sedia in cui era seduto fino a quel momento Marco Travaglio, uno dei giornalisti che più di tutti hanno combattuto il suo potere.

Perché sì, è stato un leader, Berlusconi, innanzitutto, e lo è stato fin da quando ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro, ovvero quando sulle navi da crociera cantava e intratteneva i passeggeri con Fedele Confalonieri. Lo è stato quando ha vinto la sua battaglia per scalzare il monopolio televisivo della Rai, lo è stato quando ha preso in mano il Milan (e da tifoso dell’Inter) e lo ha portato sul tetto d’Europa per cinque volte, e lo è stato da presidente del Consiglio – anche perché il suo periodo da premier è stato il più lungo nella storia della Repubblica italiana (dal 1994 al 2011 è rimasto in carica per 3339 giorni).

Lo è stato anche nel momento in cui è stato interdetto dalle cariche istituzionali per essere stato condannato per falso in bilancio, e in silenzio (ma neanche così tanto) è riuscito a prendere la rincorsa per tornare ancora una volta a essere eletto prima come eurodeputato, poi come senatore. Perché è stato pure indagato diverse volte, alcune delle quali è stato assolto, altre il reato è caduto in prescrizione oppure nel frattempo sono cambiate le leggi che lo regolassero.

E sì, perché tra le accuse mosse (fuori dai tribunali) nei confronti di quello che è stato il protagonista degli ultimi quarant’anni dell’Italia, c’erano quelle di usare il Parlamento per approvare delle norme ritagliate su di lui (i vari lodi, come quello Alfano o Schifani, solo per citarne due), ma non solo. Berlusconi ha avuto in qualche modo contatti con Cosa nostra, quindi con la mafia, ed è stato anche un membro della loggia massonica Propaganda Due, P2, che forse lo ha aiutato nell’ascesa al potere, prima di tutto imprenditoriale.

È stato anche fedele, per lo meno con gli amici. Da Confalonieri a Marcello Dell’Utri, passando anche per Vladimiri Putin, a cui anche durante l’invasione dell’Ucraina da parte delle sue forze armate non ha mai fatto mancare i regali e gli auguri per il compleanno.

Non lo è stato, però, con le donne che, come dicevamo prima, sono state in alcuni casi il suo tallone d’Achille.

La prima moglie, da cui ha avuto Marina e Pier Silvio, è stata tradita con Veronica Lario, diventata a sua volta la consorte e madre dei suoi figli e contro cui ha dovuto combattere, in sede legale, per il mantenimento (e ha vinto lui), che lo accusò di dedicarsi troppo alle minorenni.

E minorenne lo era anche Ruby Rubacuori, al secolo Karima El Mahroug, quando si iniziò a indagare sulla cene eleganti di Arcore e per prostituzione minorile, fatto che è stato accertato non esistere pochi mesi fa, nel febbraio del 2023.

L’uomo dalle mille vite: dalla Edilnord al Monza, passando per Mediaset, Milan e Forza Italia

La storia pubblica di Berlusconi, però, è iniziata 60 anni fa quando, all’età di 27 anni e dopo essersi laureato in Giurisprudenza con 110 e lode alla Statale di Milano, fondò la società Edilnord, aprendo un cantiere a Brugherio, e facendola diventare una piccola città all’interno della metropoli meneghina che contava 4mila abitanti. Fu il primo mattone, in tutti i sensi, con cui costruì la sua carriera, e il successo che lo portò a essere, per Forbes, tra gli uomini più ricchi in Italia e anche nel mondo.