Napoli Est, distributore di benzina distrutto da un’esplosione

Un’esplosione improvvisa e poi il boato. Tantissime le persone che si sono allarmate sentendo un rumore assordante che ha fatto tremare vetri e abitazioni. È successo a Ponticelli, quartiere ad Est della città di Napoli.

Lungo via della Villa Romana è stata fatta esplodere una pompa di benzina per rubare i soldi della cassa automatica. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Napoli, esplode una pompa di benzina

È successo tutto all’alba di questa mattina, intorno alle ore 5.30. Una fortissima esplosione è quella che è stata avvertita dai cittadini dei quartieri di Barra e Ponticelli, nella zona Est della città di Napoli, dove è avvenuto il fatto. Lungo via della Villa Romana, arteria che collega la zona orientale della città con il confinante comune di San Giorgio a Cremano, una bomba artigianale è stata fatta esplodere.

Questa ha distrutto una pompa di benzina, allo scopo di rapinare l’intero incasso della sua cassa automatica. Immediatamente intervenuti sul posto i Carabinieri della compagna di Poggioreale, che sono stati allertati dagli stessi cittadini della forte esplosione, hanno potuto constatare il fatto. L’esplosione ha completamente distrutto il distributore di carburanti, causando gravi danni.

Le indagini sono ancora in corso e sono ancora da accertare le esatte dinamiche che hanno portato all’esplosione. Stando alle primissime ricostruzioni, alcune persone, ancora da identificare, hanno fatto esplodere un ordigno artigianale nel tentativo di impossessarsi del denaro contenuto all’interno della cassa automatica del distributore stesso.

Esplosione per rapinare la cassa automatica

Sul luogo dell’esplosione sono arrivati, anche, i Carabinieri artificieri, insieme alla sezione rilievi di Napoli, con anche i militari dell’Arma della locale stazione di Ponticelli. Come dicevamo, sono ancora in corso le indagini per capire cosa effettivamente sia successo e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’arteria viaria interessata dall’esplosione, via della Villa Romana, proprio in questi giorni è al centro di numerose polemiche per la sua chiusura, in parte, non comunicata ai cittadini e ai tantissimi che ogni giorno, su di essa di transitano per poter attraversare la zona orientale della città di Napoli e collegarsi ai vicini comuni di San Giorgio a Cremano e Portici.

Lavori di manutenzione ai giunti che stanno causando non pochi problemi alla circolazione e, di conseguenza, anche traffico. Ora, anche il caso dell’esplosione di questo distributore di benzina, non ha fatto altro che creare ancora ulteriori disagi alla circolazione, già in difficoltà per questi altri motivi che dicevamo.

Stando ad una primissima ricostruzione, come dicevamo, i danni causati dall’esplosione alla pompa di benzina sono stati ingenti. L’ordigno è stato posto, con molta probabilità, per derubare l’intero incasso della cassa automatica posta vicino al distributore. Sul posto sono ancora presenti gli artificieri quanto anche i militari dell’Arma per portare avanti tutti i rilievi del caso e mettere in sicurezza l’intera area.