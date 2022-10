Quanto costa ricaricare il telefono? Consuma un sacco: soldi in più in bolletta

Ricaricare il telefono costa tanto e non bisogna stupirsi se a fine mese le bollette sono ancora più alte di quanto si creda.

Questo è il periodo in cui arrivano delle bollette a fine mese altissime, impossibili da gestire e da pagare. Gli italiani devono fare i conti con ogni tipo di aumento e non possono fare a meno degli elettrodomestici, dal frigo sino allo smartphone classico.

Il problema di fondo è che spesso non si sa quale sia il costo della ricarica di alcuni device, come per esempio lo smartphone. Vediamo insieme nel dettaglio quali sono i costi per tutte le volte che si mette il cellulare sotto carica.

Quanto costa ricaricare il telefono ogni giorno

Quante ore si passano attaccati al cellulare? Telefonate, messaggi, foto e video fanno parte della giornata e anche della nottata. Da quel dispositivo si fa tutto quanto, dai pagamenti sino alle prenotazioni, sino a fare la spesa.

I costi sono arrivati alle stelle come si nota giorno dopo giorno. Abbiamo potuto constatare il costo di un’ora di lavatrice che è peggio ancora di quanto possa consumare il frigorifero, attaccato alla presa tutto il giorno.

Quasi nessuno però si pone la domanda di quanto possa consumare lo smartphone, ad oggi uno degli strumenti più usati e indispensabili alla vita di tutti i giorni. Che sia per un uso professionale o personale, questo strumento fa parte della vita di tutti i giorni e nessuno sembra ne possa fare a meno.

Non è tutto, infatti ci sono anche delle metodologie di ricarica che non sono propriamente corrette e si tende anche a consumare molto di più. Nonostante oggi la batteria sia performante e abbia una lunga durata, moltissime persone caricano il cellulare anche due o tre volte al giorno (soprattutto se non vedono la scritta 100%).

In generale, gli esperti parlano di consumi bassissimi di circa 0,003 W/h che in un anno si traduce in 5 euro di costo. Se il dispositivo è grande allora si arriva ad un costo maggiore soprattutto se il display è performante e dedicato. Il costo? Dai 10 ai 20 euro all’anno.

Smartphone e ricarica, come risparmiare sulla bolletta

Anche se il costo può essere considerato irrisorio, ci sono dei consigli che permettono di spendere ancora meno sulla bolletta di fine mese. Per esempio non si dovrebbe mai lasciare lo smartphone sotto carica tutta la notte.

Nonostante la batteria sia totalmente ricaricata, il dispositivo continuerà ad assorbire energia elettrica aumentando i consumi. Questo non va bene per il funzionamento del dispositivo, per lo spreco di energia elettrica e per i costi che si accumulano in bolletta.

Inoltre, sarebbe opportuno non usare lo smartphone mentre è attaccato alla presa di corrente per la ricarica. La batteria potrebbe surriscaldarsi e ovviamente si attuerebbe un effetto domino poco piacevole.