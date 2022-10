Quanto costa 1 ora di lavatrice? Consuma più del frigo: la cifra è inaspettata

Quanto costa 1 ora di lavatrice? L’elettrodomestico consuma più del frigorifero. La cifra è inattesa.

Con il caro bollette è importante prestare massima attenzione all’utilizzo quotidiano degli elettrodomestici. Accendere ogni giorno tanti piccoli e grandi elettrodomestici ha un impatto rilevante sui consumi energetici in bolletta. Molti italiani stanno pensando di staccare la spina degli elettrodomestici e di ricorrere ai vecchi metodi.

C’è chi ha intenzione di staccare la spina della lavatrice e di acquistare la lavatrice con la manovella. C’è chi vuole dire addio al phon e si asciuga i capelli all’aria e c’è chi vuole spegnere l’asciugatrice e preferisce ricorrere alla possibilità di asciugare i capi all’aria.

Insomma, in attesa che il Governo Meloni si formi e prenda decisioni concrete ed efficaci per fare fronte all’emergenza energetica, è bene conoscere tutti i trucchetti necessari per fare fronte al salasso delle bollette. Quanto costa un’ora di lavatrice? Questo elettrodomestico consuma più del frigorifero. La cifra è davvero inattesa. Rimani a bocca aperta.

Elettrodomestici e caro bollette: cosa c’è da sapere?

Il costo della materia energetica sta subendo continui rincari e le bollette della luce e del gas continuano a lievitare continuamente. Siamo nel bel mezzo dell’emergenza energetica. Gli elettrodomestici con la spina inserita nel caricabatteria sprecano più energia elettrica rispetto a quelli con la spina non inserita.

Lavatrici, pc, forni, lavastoviglie e tutti gli elettrodomestici con le spie in stand by arrivano a impattare circa dieci punti percentuali sull’ammontare in bolletta. Si pensi ad una lavatrice azionata a pieno carico, i consumi di energia sono minori. Anche lo stesso contratto di fornitura dell’energia elettrica ha un impatto sulla bolletta. Oltre a ciò, bisogna aggiungere il fatto che ad impattare sui consumi energetici riportati in bolletta sono i tempi di utilizzo dell’elettrodomestico, ma anche la classe energetica.

Lavatrice, quanto costa un’ora di elettrodomestico acceso?

Sul risparmio in bolletta dell’energia elettrica e sull’uso dell’elettrodomestico c’è da dire che dovrebbe essere azionata a carico pieno. Le lavatrici ad alta efficienza hanno programmi ecologici. Grazie a queste funzionalità, bastano 60 minuti di lavatrice ed i consumi energetici possono avere costi competitivi. Il risparmio in bolletta energia elettrica è correlato all’orario di utilizzo.

Un’ora di lavaggio in lavatrice ha costi davvero competitivi. Nel caso in cui la tariffa del contratto di energia elettrica sia monoraria, accendere la lavatrice a qualsiasi ora non fa differenza. I consumi di una lavatrice di classe A+++ comportano una spesa media di circa trenta euro. Un elettrodomestico di classe D ha un consumo pari a circa settanta euro. Ben si può comprendere come la differenza tra una classe e l’altra abbia ripercussioni anche sui costi.