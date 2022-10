By

La premier Truss ha lasciato senza parole il mondo politico britannico sostituendo Kwarteng con Jeremy Hunt come suo nuovo cancelliere dello scacchiere.

Jeremy Hunt è il nuovo Ministro dell’Economia britannico e succede a Kwarteng dopo soltanto 37 giorni dall’inizio del nuovo governo Truss. Una tempesta economica ha investito la Gran Bretagna dopo le prime manovre economiche annunciate dal governo. Le prime indiscrezioni di malcontento all’interno del partito conservatore e contro la premier si susseguono da giorni.

I media in mattinata parlavamo di un possibile cambio del cancelliere e la notizia, confermata poi nel pomeriggio, ha attirato immediatamente l’attenzione mondiale.

Truss, Kwarteng fuori e dentro Jeremy Hunt

La premier inglese ha sollevato, con le proposte finanziare avanzate, un vero e proprio caos economico che ha gettato la Gran Bretagna in una dura crisi finanziaria. La Truss ha annunciato una manovra fiscale che ha gettato nel panico i mercati finanziari e ha provocato una reazione a catena che ha investito in pieno la sterlina.

Il valore della moneta è sceso pericolosamente creando malcontento tra il popolo e in base ai sondaggi inglesi la popolarità del governo è scesa creando un divario davvero ampio e inusuale per la Gran Bretagna. La proposta di creare ulteriore debito pubblico per alleggerire dalle tasse le fasce più ricche della popolazione ha creato un effetto domino che ha rischiato di fare esplodere l’economia inglese.

Il cancelliere dello scacchiere, che è l’equivalente del nostro ministro degli esteri, Kwarteng è stato invitato a lasciare il suo posto e non si è opposto ma ha rassegnato le sue dimissioni.

Il suo successore è già stato nominato e si tratta di Jeremy Hunt che non è di certo un volto nuovo della politica inglese.

Chi è Hunt il nuovo cancelliere e le parole della premier

Jeremy Hunt è un conservatore ed è un membro del Parlamento britannico per il South West Surrey dal 2005. Laureato in filosofia e economia ha ricevuto la nomina di Ministro degli Esteri inglese nel 2018 precisamente a luglio dopo le dimissioni di Boris Johnson.

Si è occupato anche della sanità e della salute e ha una figura che si avvicina molto a quella di un moderatore. Vicino al partito conservatore avrà il compito di ristabilire l’equilibrio dei mercati inglesi e di riportare in alto l’economia britannica.

La Truss ha annunciato di aver ripensato alle manovre finanziarie e ha deciso di fare retro marcia. Ha affermato pubblicamente: “Dobbiamo agire ora per rassicurare i mercati sulla nostra disciplina fiscale. Ho quindi deciso di mantenere l’aumento dell’imposta sulle società previsto dal governo precedente”.

La leader ha anche precisato che Kwarteng ha iniziato il suo incarico in momento storico ed economico particolare ma la sua professionalità non è in dubbio. Una lettera di risposta a quella mandata dall’ex cancelliere dove rassegnava le proprie dimissioni.

Una manovra complessa e che ha attirato l’attenzione ma che punta a sistemare un terremoto finanziario ed economico prima che sia troppo tardi per il paese.