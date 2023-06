Proprio questa la regione italiana che legge di più: chi ha conquistato il primato

La regione italiana che legge di più, sai qual è? Proprio questa. Ecco cosa dicono le statistiche. Scopriamo chi si piazza al primo posto.

Un’interessante indagine ha svelato qual è la regione in cui si legge di più. Con grande sorpresa, ecco chi conquista questo bellissimo primato.

Libri e lettura nell’era digitale

La moderna tecnologia e la possibilità di accedere ad internet e sfruttare infinite risorse multimediali per venire a conoscenza di argomenti e notizie, hanno finito per digitalizzare anche la lettura.

Sempre più sono le persone che decidono di acquistare eBook o utilizzare sistemi tecnologici e alternativi di lettura come Kindle o libri digitali. Eppure, con grande sorpresa e gioia di tutti, soprattutto dei proprietari di librerie, la carta stampata continua da molti ad essere preferita rispetto ai libri digitali.

Anche l’afflusso nelle biblioteche, per quanto si sia ridotto, non è però cessato. Questi sono tutti segnali positivi che mostrano che la digitalizzazione anche della lettura e della cultura non ha sostituito completamente i metodi tradizionali di apprendimento o conoscenza.

Uno studio recente ha portato all’attenzione di tutti dei dati importanti. Sono state analizzate 47 città di regioni diverse, confrontando percentuali di vendite e acquisti di libri. Sapete cosa è venuto fuori? Questa è la regione italiana in cui si legge di più.

Qual è la regione italiana che legge di più

Lo studio che ha preso in esame 47 città di regioni differenti, ha mostrato un dato che è davvero positivo: la lettura continua ad essere apprezzata anche nell’era super tecnologica nella quale viviamo.

Sempre il summenzionato studio, ha svelato qual è la regione che legge di più. Sapete a chi spetta il primato? Alla Lombardia! In particolare è la città di Milano che si classifica al primo posto tra quelle in cui si acquistano e vendono più libri. Tra i manuali più venduti e apprezzati ci sono quelli di saggistica.

Al secondo posto troviamo la città di Padova e a seguire, Verona, Trieste e Trento. Alla posizione numero 6 si classifica Bologna. Seguono poi Bergamo, Firenze, Roma e Vicenza che si piazza invece al decimo posto.

Non ci sono buone notizie per le città del meridione e per quelle delle Isole che non rientrano nella classifica. Cagliari, che negli anni passati ha raggiunto anche il terzo posto tra le città in cui più si legge, oggi si colloca al diciottesimo posto.

Non è migliore la situazione in Sicilia dove troviamo la città di Palermo che si posiziona al quarantaduesimo posto e Catania invece al quarantaquattresimo posto. Sulle 47 città prese in esame, all’ultimo posto figura Reggio Calabria.

Le città analizzate sono quelle con un numero pari o superiore ai 100 mila abitanti. Interessante scoprire anche i generi più venduti e apprezzati dai lettori.

A Milano si prediligono testi di saggistica. Nelle città delle Isole invece i romanzi di fantascienza e in quelle centrali i libri di viaggio. La Lombardia, che è la ragione italiana che legge di più, detiene il primato non solo per l’acquisto e vendita di libri in formato cartaceo ma anche per eBook e libri digitali.

Milano è ancora una volta al primo posto, seguita da Verona e Trento. Il libro più venduto è “La ragazza del treno” della giornalista inglese Paula Hawkins e “Il Grande Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald. Al terzo posto “L’amica geniale” di Elena Ferrante.