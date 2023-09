Professoressa muore mentre fa il bagno in mare con il marito a Orbetello

By

La professoressa Maria Caterina Federici è morta improvvisamente a Orbetello davanti agli occhi del marito, mentre erano in mare. La sua morte ha colpito e rattristato l’Umbria.

Una scomparsa che ha lasciato molti cittadini umbri costernati, quella della professoressa di sociologia avvenuta ieri ad Orbetello, nell’Argentario, località dove si trovava in vacanza assieme al marito. È stato proprio il coniuge a comunicare il suo avvenuto decesso accaduto a seguito di un malore comparso mentre si trovava in mare assieme a lui. La donna aveva una casa proprio in quella zona, ed era solita dire “Vado a Cala Moresca a rigenerarmi”.

Muore professoressa ad Orbetello, Umbria in lutto

Maria Caterina Federici è morta ieri, all’età di 73 anni, a causa di un malore che l’ha colpita improvvisamente mentre faceva il bagno assieme al marito Sandro Fontana ad Orbetello. La donna, professoressa presso alcune delle università più prestigiose del Paese e autrice di molte pubblicazioni, era molto stimata nell’ambiente e oggi in tanti ne piangono la scomparsa.

Federici aveva insegnato all’Università degli Studi di Parma, all’Executive Mba Program, all’University of Southern California e alla Sorbona di Parigi, solo per citarne alcune. Inoltre, la sociologa aveva pubblicato anche 22 libri in Italia, Belgio e Francia.

La professoressa inoltre aveva diretto diverse ricerche per numerosi enti pubblici e privati tra cui Cnr e Miur. Nativa di Amelia, era molto legata al suo territorio, al punto da fondare nel 1980 l’Associazione degli Umbri, oltre a creare il Festival della Sociologia a Narni.

Sempre nella cittadina umbra, Maria Cristina era anche coordinatrice del Corso di Laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza, contribuendo ad arricchire la vita universitaria del luogo. Sui social in tanti hanno voluto salutarla con un post, ricordando il suo carattere ironico ma anche pragmatico.

Narni e l’Umbria piangono la professoressa scomparsa ieri

“Una notizia che mi ha tolto il fiato. Innamorata di Narni e del ‘tuo’ Festival della sociologia hai dato un grandissimo contributo alla crescita della nostra città e del nostro corso di Laurea. Mi mancherà la tua energia, la tua positività e il tuo sorriso. Un abbraccio grande alla famiglia. Fai buon viaggio cara Prof!” ha scritto su Facebook il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli.

Anche la prima cittadina della sua città natale, Amelia, Laura Pernazza, ha voluto ricordarla, a sua volta colta di sorpresa dalla notizia della sua scomparsa. “Ho appreso con grandissimo dolore della prematura scomparsa di Caterina Federici” – ha scritto la sindaca – “Una morte improvvisa che colpisce tutta la nostra comunità, Caterina era infatti stimata e apprezzata per essere animatrice di tante iniziative culturali e aveva sempre Amelia nel cuore. Una grande donna che lascia un vuoto immenso, ci stringiamo intorno a tutta la sua famiglia in questo momento così triste per tutta la città”.

Parole che si uniscono a quelle pubblicate sulla pagina ufficiale dall’Associazione degli Umbri, che ha voluto darle l’ultimo saluto anche su Facebook: “Lei ci ha insegnato molto, è stata una donna straordinaria, una stimatissima professoressa e una grande Amica. A nome dei Consiglieri e dei Soci porgo a Sandro e a tutta la famiglia le più sentite condoglianze” ha scritto il consigliere Massimo Palombi.