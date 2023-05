Prezzemolo fresco per un mese col metodo della ciotola: lo fanno gli chef

Come avere il prezzemolo fresco per tutto il mese? Con il metodo della ciotola si può ottenere qualcosa di straordinario.

Il prezzemolo fresco ha un profumo buonissimo, impossibile da spiegare. Definito come il re degli insaporitori, questo ingrediente è ricco di proprietà e benefici per l’organismo. Aiuta a rendere un piatto buonissimo, oppure a solleticare le papille gustative. Nel momento in cui si desidera conservare anche per un mese, cosa bisogna fare? Gli chef svelano il loro trucco.

Come mantenere il prezzemolo fresco?

Prima di scoprire il metodo della ciotola per conservare il prezzemolo fresco, ci sono altri metodi facili e veloci da provare.

Tra i metodi intelligenti, la pianta aromatica può essere sistemata all’interno di un tovagliolo umido e non stampato. Si avvolge e poi si mette il tutto dentro un sacchetto ermetico e nel frigo. Un metodo unico per preservare le foglie intatte e non farle seccare.

Poi si può anche conservare nel congelatore. Come fare? Prima di tutto si lava e si asciuga bene così che sia sempre pronto da usare. Tagliare a pezzi sottili il prezzemolo oppure tritarlo direttamente con l’aiuto del tritatutto.

Prendere la vaschetta del ghiaccio e riempire i vari cubetti con il prezzemolo tritato. All’interno di ogni cubetto arricchire con un filo di olio extravergine di oliva, così da preservarne la freschezza. Ora si mette in freezer e si tira fuori un cubetto ogni volta che serve.

Metodo della ciotola per il prezzemolo: fresco per lungo tempo

Il metodo più usato è sicuramente quello degli chef, che si basa sulla conservazione dell’ingrediente per oltre un mese. Prima di tutto deve essere ben lavato e asciugato, per poi essere tritato finemente all’interno di una ciotola. Quando questa è colma, si potrà versare dentro un barattolo di vetro arricchito da una chiusura ermetica.

A questo punto si potrò mettere in un luogo fresco e asciutto – non in frigo – per un mese. Il prezzemolo può anche essere conservato in altro modo.

Infatti basterà tagliare la parte inferiore, quella dei gambi, ad una altezza di 12mm circa al fine di assorbire tutta l’acqua necessaria.

Le foglie del prezzemolo dovranno essere asciutte. A questo punto i rametti possono essere messi in una ciotola di vetro riempita da ¾ di acqua. In questo caso può essere messo in frigorifero: per preservare il prezzemolo si avvolge un classico sacchetto di plastica attorno alla ciotola, fissando con un elastico.

Il metodo è riconosciuto perché così facendo si trattiene l’umidità delle foglie per non farle seccare.