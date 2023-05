Maltempo e disagi in tutta l’Emilia Romagna. Non solo allerta rossa per quel che riguarda esondazioni e pioggia incessante, ma il tutto si sta riversando anche sul trasporto ferroviario.

Tante le linee coinvolte e che non riguardano solo la regione ma che interessano anche tutti i collegamenti che attraversano la stessa Romagna. Un elenco in continuo aggiornamento.

Maltempo in Emilia, disagi notevoli

Una situazione che sta diventando, ora dopo ora, sempre più difficile da affrontare. La pioggia cade battente ed incessante da giorni, senza lasciare un attimo di tregua. Il terreno non riesce più ad assorbirne e i fiumi sono completamente usciti dai loro argini. Campi allagati e intere citta e comuni pi+ piccoli sott’acqua e del tutto isolati.

Uno scenario quasi apocalittico quello che si presenta agli occhi dei soccorritori. Disagi notevoli per la popolazione ma, anche, per raggiungere le zone colpite dall’alluvione o, semplicemente, la regione Emilia Romagna stessa.

Ritardi e cancellazioni su tutta la rete ferroviaria che attraversa l’Emilia, che si ripercuote sull’Italia intera e tanti sono i treni dell’Alta Velocità, InterCity e treni regionali cancellati o che hanno notevoli ritardi. Le Ferrovie dello Stato mantengono in costante aggiornamento tutti i passeggeri, tramite il loro sito ufficiale e attraverso i loro comunicati.

Per oggi, risulta essere ancora sospesa la circolazione tra Marradi e Faenza sulla linea “Firenze-Faenza” e, stando a quanto comunicato proprio dalle Ferrovie, “i treni Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso”. Per questo, si invita tutti coloro che intendono mettersi in viaggio per raggiungere la regione per un qualsiasi motivo, a visitare il sito delle Ferrovie dello Stato, nella sezione “Cerca Treno”, per visionare se si tratta di un treno cancellato o soppresso.

Traffico ferroviario in tilt

Circolazione ferroviaria totalmente sospesa tra Bologna e Rimini, Ferrara e Rimini, Ravenna e Faenza via Granarolo e, anche, tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo. Situazione, invece, di traffico rallentato è presente tra Rimini e Senigallia.

Nel caso di queste tratte, fa sapere Trenitalia in un suo comunicato, che “i treni Alta Velocità e InterCity, programmati nel tratto interessato, non è possibile garantire la prosecuzione del viaggio. I treni Alta Velocità e InterCity subiscono limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus. I treni Regionali subiscono cancellazioni e limitazioni di percorso nelle località di Forlì, Pesaro e Ravenna”.

Per questo motivo e, per lenire ai disagi causati, è stato attivato un servizio sostituivo con bus tra Rimini e Cattolica e tra Cesena e Ravenna.

Come dicevamo, non solo all’interno della Regione, ma anche per i collegamenti fra l’Emilia e il resto del Centro Italia, i disagi permangono. Traffico ferroviario rallentato dalle 7 di oggi anche sulla Bologna-Firenze per danni causati dal maltempo a Bologna San Ruffillo.

Al momento, l’unica tratta che non ha subito danni né rallentamenti è l’Alta Velocità, la cui circolazione è attiva regolarmente.