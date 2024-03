Previsioni meteo, bufere di neve in arrivo: colpite proprio queste zone d’Italia

Inizio di marzo all’insegna del maltempo. Attese nevicate e piogge abbondanti per questa prima settimana del mese più instabile dell’anno.

Secondo il sito Meteo.it, infatti ci sarà un carico eccezionale di neve per l’inizio della primavera metereologica, che cade il primo giorno del mese di marzo. Vediamo dove sono attese le nevicate più intense e quali sono le previsioni per i prossimi giorni.

Bufere di neve in arrivo

Il sito del meteo.it preannuncia quelle che saranno le previsioni meteo per l’inizio della primavera metereologica, che non cade il 21 marzo, giorno in cui inizia la primavera astronomica, ma il 1° del mese. Secondo gli esperti meteorologi è in arrivo un abbondante carico di neve, che raggiungerà accumuli di oltre un metro e mezzo. Se le previsioni venissero confermato, si tratterebbe dell’evento più forte dell’ultimo quinquennio.

In questi giorni, il Paese è in balìa di un ciclone che sta imperversando da Nord a Sud. In particolare, nei primi giorni della settimana ci sono stati nubifragi al Nord, mentre nella seconda parte della settimana il maltempo si è spostato al Centro-Sud. Per i primi giorni di marzo si sposterà nuovamente verso la Pianura Padana, dove potrebbero cadere abbondanti piogge.

Temperature polari e maltempo

La situazione estrema che già si sta registrando accompagnerà a oltranza la Penisola. Dopo le piogge arriveranno il freddo polare e le nevicate anche a bassa quota. Al momento queste sono soltanto ipotesi, che aspettano una conferma, ma l’andamento delle condizioni meteo è tutt’altro che roseo.

Per i prossimi giorni sono attese piogge al Centro-Nord, che si sposteranno poi verso la Sicilia e la Campania. Le temperature si manterranno sempre su valori leggermente superiori rispetto alle medie stagionali e la neve è attesa sulle Alpi, oltre i 1300 metri di quota. L’Appennino vedrà qualche fiocco solo sulle cime più alte, tenendo anche presente che l’inverno è stato piuttosto scarno per quanto riguarda la neve.

Per la giornata di sabato – 2 marzo – si attendono piovaschi e nevicate sulle Alpi oltre i 1000 metri. Al Sud una giornata piuttosto mite, con temperature in rialzo. Per quanto riguarda le previsioni meteo per la prima domenica di marzo, si attende il ritorno di un nuovo ciclone che porterà abbondanti piogge al Nord, venti di scirocco e un clima autunnale.

È attesa una mescolanza di stagioni che si ripresenteranno senza un filo logico. nel dettaglio le previsioni per il fine settimana saranno: venerdì 1 marzo piogge diffuse al nord e al centro. Al Sud attesi temporali, perlopiù su Sicilia e Campania. Sabato 2 marzo sono attese scarse piogge al nord e al centro, soprattutto al mattino. Al sud tempo instabile. Domenica 3: maltempo al nord e al centro, soleggiato al sud.