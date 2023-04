Preparalo: i capelli cresceranno in poche settimane e non avrai più ricrescita

I capelli cresceranno in poche settimane con questo rimedio tutto naturale. Preparati a dire addio anche alla ricrescita. La ricetta che ti stiamo per svelare ti cambierà la vita.

I tuoi capelli fanno fatica a crescere? Ogni mese sei costretta ad andare dal parrucchiere per ritoccare la tintura a causa della ricrescita? Smetti di preoccuparti, abbiamo la soluzione. Con questa ricetta i capelli cresceranno in poche settimane e potrai dimenticarti della ricrescita.

Come curare la chioma in maniera naturale

I capelli, lo sappiamo, sono per le donne in particolare, un bigliettino da visita. Prendersi cura della propria chioma non è però sempre semplice. La qualità del capello spesso fa la differenza.

Ciò che accomuna però indistintamente ricce e lisce è una cosa: trovare sempre nuovi rimedi per proteggere i nostri capelli. Un problema molto comune che la maggior parte delle donne lamenta, è la difficoltà di far crescere i capelli.

Per non parlare poi della ricrescita, che obbliga a recarsi almeno una volta ogni due mesi dal parrucchiere. Quanto soldi spendi per la cura della tua chioma? Sicuramente tanti, soprattutto se il tuo parrucchiere ti applica creme e lozioni super costose promettendoti una crescita rapida dei capelli.

Sai che esiste la possibilità di avere gli stessi risultati promessi dagli esperti di bellezza solo realizzando una ricetta naturale? Ecco cosa ti occorre per avere capelli sempre più lunghi e zero ricrescita.

I capelli cresceranno in poche settimane con questa ricetta

I tuoi capelli fanno fatica a crescere? La ricrescita ti obbliga a recarti tutti i mesi dal parrucchiere? Niente paura, questi problemi puoi risolverli in pochi minuti.

Oggi ti sveleremo una ricetta che cambierà non solo il tuo modo di curare i capelli ma anche la tua vita! Ecco tutti gli ingredienti necessari per realizzare una lozione e una maschera straordinarie.

Iniziamo col preparare la lozione. Versa in un mixer 1 cucchiaio di chicchi di caffè e un 1 cucchiaio di chiodi di garofano. Trita il tutto e versa la polvere ottenuta in un pentolino all’interno del quale verserai 250 ml di acqua.

Metti la soluzione a bollire e dopo averla fatta raffreddare, aggiungi 2 cucchiai di caffè macinato, 1 cucchiaio di cacao amaro e 1 cucchiaio di amido di mais. Versa la soluzione, dopo averla filtrata, in un’altra pentola e cuoci il contenuto a fuoco medio-alto fino a quando non si addensa, mescolando continuamente. Lascia raffreddare il tutto.

Prepariamo invece la maschera. Metti in un pentolino 1 cucchiaio di cumino, 1 cucchiaio di chiodi di garofano e 250 ml di acqua. Fai bollire per 5 minuti. Aggiungi poi 1 cucchiaio di olio di cocco, 1 cucchiaio di olio di oliva e 1 cucchiaio di aceto di mele. Mescolare bene il tutto e versare il composto in un vasetto di vetro.

Questa maschera si deve conservare in frigorifero al massimo per 3 giorni. Come procedere una volta realizzate la lozione e la maschera? Molto semplice l’applicazione.

La prima cosa da fare è versare la lozione in un nebulizzatore e spruzzarne un po’ sul cuoio capelluto che dovrai massaggiare per almeno 5 minuti. Applica poi la maschera su tutti i capelli e lasciala in posa per 15 minuti. Poi risciacqua per bene con uno shampoo tradizionale e asciuga i capelli.

Nel giro di poche settimane vedrai che risultati straordinari. I tuoi capelli cresceranno più velocemente e la ricrescita sarà solo un lontano ricordo! Se provi questa ricetta, siamo sicuri che non ne potrai fare più a meno.