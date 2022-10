Aceto di mele in lavatrice, accade qualcosa di straordinario: bucato pazzesco

Ecco che vi sveliamo quali sono i benefici del lavare i vostri vestiti con il conosciutissimo aceto di mele, solo in pochi lo sapevano davvero.

Un’alternativa ai tradizionali detergenti

Ognuno di noi riconosce di aver provato soddisfazione quando ha saputo rimuovere una macchia difficile a cui sapevamo avrebbe resistito.

Avere un bucato perfetto richiede di avere i tuoi trucchi e togliere le macchie è la cosa migliore. E se hai dei bambini sembra che ci sia una lotta continua contro le macchie e lo sporco.

Quando si tratta di pulire in generale, sappiamo che ci sono metodi di pulizia sempre migliori, prodotti migliori e peggiori, passaggi da adottare e, alla fine, tutto viene pulito. Ma con i vestiti, le cose diventano un po’ più insicure. Ci sono capi con etichette e istruzioni, ci sono tessuti delicati, diversi colori, macchie…

Ecco perché di solito ci si ritrova con diversi tipi di smacchiatori, vari tipi di detersivi e anche ammorbidenti di diverse profumazioni e usi… Ebbene, è giunto il momento di dare a Cesare quel che è Cesare e di riconoscere i pregi e gli usi di un prodotto versatile, economico e di grande effetto: l’aceto di mele.

Alcuni di voi potrebbero trovare strano usare questo prodotto fuori dalla cucina, oppure il suo odore potrebbe spaventarvi, ma vi assicuro che sarete soddisfatti dei risultati poiché l’aceto può far uscire i vostri vestiti dalla lavatrice più puliti, più lisci e più luminoso.

I benefici dell’aceto di mele

Vi raccomandiamo di aggiungere mezza tazza di aceto al vostro prossimo lavaggio per aumentare il potere pulente del detersivo e avere dei vestiti più luminosi.

Inoltre, versare una piccola quantità di aceto nel cassetto dell’ammorbidente della lavatrice e vi aiuterà ad avere vestiti più morbidi senza tutte le sostanze chimiche nocive e i residui sui tessuti che lascia un normale ammorbidente. Allo stesso tempo, aiuta a rimuovere eventuali residui di detersivo.

Non possiamo controllare gli odori che aderiscono ai nostri vestiti, ma possiamo rimuoverli lavando i vestiti correttamente. L’aggiunta di aceto di mele ai lavaggi ci aiuterà a eliminare gli odori più sgradevoli. L’aceto ha proprietà acide che aiutano a rimuovere le macchie di sudore, le macchie e gli odori dagli stracci da cucina (immergere per una notte in acqua tiepida e una tazza di aceto, quindi lavare come al solito).

Quando indossiamo più strati di vestiti, l’elettricità statica può diventare fastidiosa. I vestiti lavati con aceto evitano questo problema. E poi ogni tanto anche la nostra lavatrice ha bisogno di un lavaggio: qui l’aceto ci aiuta ancora, perché alcune gocce puliranno anche la macchina dal calcare ogni volta che metterete un carico.