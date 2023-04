Confermato il nuovo cashback, fino a 500 euro direttamente sul conto: come

By

Nelle prossime settimane assisteremo all’arrivo di un cashback bancomat pari ad un massimo di 500 euro. Vediamo come ottenerlo.

Il cashback porterà dei vantaggi e fa riferimento al rimborso delle spese che gli individui fanno per loro stessi.

Cashback 500 euro: cos’è

Il termine inglese cashback fa riferimento alla possibilità di spendere dei soldi per acquisti personali di varia natura e, successivamente, di vederseli rimborsare.

Si tratta di un tema molto caldo, soprattutto se si fa riferimento al potere d’acquisto dei cittadini. Quest’ultimo, infatti, è stato messo al centro delle politiche economiche dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni.

Soprattutto a seguito della pandemia, il potere di acquisto dei cittadini è diventato molto più esiguo. A dare la mazzata finale ci hanno pensato il conflitto in Ucraina e l’aumento esponenziale del costo della vita, soprattutto per quanto riguarda il pagamento delle bollette.

Negli ultimi cinque anni, insomma, il potere d’acquisto si è ridotto di molto. Ecco perché il governo ha pensato all’introduzione di stratagemmi che potessero invogliare le persone a spendere, pur avendo un basso potere d’acquisto.

Proprio durante la pandemia, con l’arrivo delle prime riaperture, lo Stato ha proposto il cashback che, in questo caso, figura come un modo per stimolare gli acquisti.

In particolare, l’incentivo riguarda le spese fatte tramite pagamenti elettronici. Molti di voi ricorderanno, infatti, la lotteria degli scontrini che, appunto, che giuridicamente ha avuto il nome di cashback.

Le novità in arrivo

La lotteria degli scontrini, nonostante i buoni propositi, non è durato tanto. Gli istituti di credito, però, stanno pensando di reinserirlo per incentivare i pagamenti elettronici, ad esempio, con le carte di credito e bancomat.

A tal proposito, è partito il servizio che prende il nome di Bancomat Pay, entrato in vigore sin dal 31 marzo scorso. Esso prevede la restituzione di 10 euro per ogni operazione fatta, sia nei negozi reali che in quelli virtuali purché l’importo della spesa sia di 150 euro.

Al servizio si può aderire facilmente. In pratica, cliccando sul sito www.bplaytipremia.com e facendo l’iscrizione, si potrà beneficiare del nuovo cashback.

Ogni istituto bancario ha attivato il suo. Per tenere traccia delle transazioni, si può scaricare l’applicazione chiamata Bancomat Pay. Sarà necessario inserire il proprio numero di telefono e la propria banca.

A seguito di ciascun acquisto, si può inquadrare un QR code che figura sul POS del negozio (nel caso di negozi fisici) e autorizzare il tutto tramite il proprio cellulare.

L’operazione sarà valida fino al 29 giugno di quest’anno e permetterà di recuperare come cashback fino ad un importo massimo di 500 euro.

I soldi verranno accreditati volta per volta dopo che ci si sarà iscritti al servizio. Insomma, anche se le cifre possono sembrare irrisorie, sommate tra di loro possono dar vita ad un bel gruzzolo. Vale la pena, dunque, provare questo nuovo cashback.