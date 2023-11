Precedenze all’incrocio, quale macchina deve passare per prima? Ecco la risposta

Solo i più attenti ed abili guidatori risponderanno correttamente a questa domanda che riguarda le precedenze all’incrocio: quale macchina deve passare per prima? La risposta non è scontata.

Osserva l’immagine, rifletti e dai la tua risposta: quale di queste quattro macchine, la A, la B, la C o la D ha il diritto di passare per prima a questo incrocio? Scopri se conosci davvero alla perfezione il Codice stradale.

Precedenze all’incrocio: tanti i guidatori che ignorano il Codice stradale

A scuola guida è tra gli argomenti più spinosi da affrontare, di quelli che bisogna comprendere bene per evitare di fare danni quando si è alla guida: stiamo parlando delle precedenze all’incrocio!

Non è facile, soprattutto per chi sta appena approcciando al mondo della guida, comprendere chi debba passare per primo a un incrocio. Ci sono delle regole precise da studiare e seguire, che se ignorate possono metterci nei guai.

Purtroppo, anche chi ha la patente da tanti anni o guida da sempre, non è ben informato su questo tema. Il mancato rispetto della precedenza agli incroci, è tra le cause principali di incidenti che si verificano con sempre più frequenza.

E tu come te la cavi al volante? Sei informato riguardo questo argomento? Scoprilo insieme a noi. Osserva l’immagine, prenditi tutto il tempo necessario per riflettere e poi rispondi: quale macchina deve passare per prima? No, la risposta non è per nulla scontata.

Quale macchina deve passare per prima? La risposta

Precedenze all’incrocio: argomento complesso che merita di essere approfondito, anche se credi di essere un abile guidatore. Prova a rispondere a questa domanda: quale macchina deve passare per prima?

Se sei davvero bravo, conoscerai senza dubbio la risposta ma prosegui la lettura per scoprire se davvero hai ragione. Se invece non ne hai idea, stai per scoprirlo. Il diritto di precedenza appartiene alla macchina contrassegnata dalla lettera D. Perché proprio questa e non le altre?

Un guidatore esperto conosce la ragione. Ci sono 3 piccoli dettagli che non puoi non tenere in considerazione. I veicoli A e C hanno lo stop e questo significa che sono obbligati a fermarsi. Il veicolo B ha il “Dare precedenza” il che significa che deve lasciare transitare gli altri veicoli provenienti da destra e/o sinistra.

Il veicolo D è l’unico con transito libero per il quale si applica la regola della concessione di precedenza a destra. Sarà dunque la macchina nera ad avere il diritto di transitare per prima. In questo caso, individuare la precedenza era piuttosto semplice perché nell’immagine ci sono degli indicatori di velocità (stop e dare precedenza).

Ma se non ci fossero stati? In questo caso vale il principio di priorità: passa l’auto che ha la destra libera che non incrocia a destra la traiettoria degli altri veicoli, salvo che segnali o vigili diano indicazioni differenti. Attenzione. La regola della precedenza a destra non vale per alcuni veicoli come quelli della polizia, ambulanze e vigili del fuoco.

È fondamentale imparare le regole di precedenza per due ragioni. La prima: possono scattare multe. La seconda: ignorarle può essere davvero pericoloso per noi e per gli altri.