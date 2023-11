I due stavano andando al Centro emergenza freddo in via Gobetti a Bolzano. Soccorsi dalla polizia ferroviaria, sono stati trasferiti all’ospedale di Bolzano.¬†

Versano entrambi in gravissime condizioni.

Due migranti investiti da un Frecciarossa a Bolzano

Grave incidente la notte scorsa alla stazione di Bolzano, dove due migranti – entrambi originari del Marocco e senza fissa dimora – sono stati travolti da un Frecciarossa. Stando a una prima ricostruzione, sembra che i due abbiano attraversato i binari per dirigersi verso il Centro emergenza freddo che si trova in via Gobetti.

Soccorsi immediatamente dalla polizia ferroviaria, sono stati ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano.