Metti uno straccio sulla scopa, la tattica delle imprese di pulizia: cosa succede

Perché fasciarsi la testa su come pulire ogni angolo della casa quando, in realtà, con solo una scopa e uno straccio possiamo risolvere molti dei nostri problemi legati alla pulizia? Ecco, a tal proposito, un trucchetto fai da te tanto semplice quanto valido ed efficace.

Tenere la propria abitazione pulita e in ordine non solo è un piacere, ma anche una necessità. A volte, però, a causa dei numerosi impegni, riuscire a dedicare alle pulizie il tempo necessario non è cosa facile. Per questo, può capitare di non riuscire a occuparsi di tutti gli angoli della casa, specie quelli più difficili da raggiungere.

Molte volte capita, ad esempio, di accorgersi della presenza di polvere su muri e pareti. Per non parlare, in aggiunta, delle fastidiose ragnatele che penzolano sulle nostre teste. Per liberarsene bisognerebbe servirsi di una scala o, in alternativa, di una scopa. Quest’ultima, però, rischierebbe di sporcare e macchiare il soffitto, creando così un ulteriore dilemma.

Come fare, allora, per riuscire a pulire anche quelle parti della propria dimora che, in genere, si tende a trascurare? Non è affatto necessario acquistare avanzati strumenti di pulizia, basta utilizzare al meglio ciò che già si possiede.

Qui di seguito scopriremo come creare, con pochi e semplici ingredienti, un “detersivo” casalingo che non danneggi le pareti, e come farne uso servendosi solamente di una scopa e di uno straccio.

Pulizia di soffitti e pareti: ecco un metodo infallibile

Pulire le mura di casa è sempre stata un’attività abbastanza ostica. Questo, a causa dei numerosi dubbi su quali siano i prodotti giusti da utilizzare per evitare di non sporcare o danneggiare in alcun modo la pittura. Alcuni detersivi che si trovano in commercio, infatti, potrebbero risultare non adatti a questi tipi di superfici; altri, invece, hanno spesso un prezzo troppo elevato. Per ovviare a tutti questi problemi, si può creare una soluzione casalinga a base di ingredienti che, solitamente, teniamo già conservati in casa.

Iniziamo versando in un recipiente tre misurini di ammorbidente; tre misurini di detergente antibatterico e circa 200ml di aceto. Dopo aver mescolato il tutto per qualche secondo, con l’aiuto di un imbuto possiamo procedere a travasare la soluzione appena creata in un contenitore a spruzzo. Con questo metodo, avremo così creato il prodotto perfetto per le mura di casa. Ora, scopriamo insieme come utilizzarlo.

Metti uno straccio sulla scopa, e il gioco è fatto

Per procedere alla pulizia di pareti e soffitti, basta munirci di una classica scopa per pavimenti e ricoprirne completamente le setole con uno straccio che andremo a bloccare con delle semplici mollette per stendere il bucato. A questo punto, non resta che spruzzare sulla scopa coperta dallo straccio la soluzione precedentemente creata, e strofinarla delicatamente sulle aree da pulire.

In questo modo, non solo riusciremo a rimuovere polvere e della mura della nostra abitazione, ma terremo anche lontani i ragni che, infastiditi dal forte odore dell’aceto, non verranno più a farci visita.