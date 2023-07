By

Posti di blocco, multa da 700 euro se lo trovano in auto. Ecco a quale dettaglio devi prestare particolare attenzione quando sei alla guida.

Il Nuovo Codice della strada è ricco di disposizioni normative che spesso gli automobilisti ignorano. Sai per esempio che scatta la multa da 700 euro se te lo trovano in macchina? Ecco di che cosa stiamo parlando.

Multe e Codice della strada

Il Codice della strada è stato emesso per una ragione ben precisa: evitare i numerosi incidenti stradali che ogni giorno si registrano sulle strade e autostrade italiane ma anche per garantire tranquillità e sicurezza non solo al conducente ma soprattutto ai pedoni.

Sono davvero tantissime le disposizioni presenti nel Codice stradale che tutti dovrebbero conoscere ma che in tanti invece continuano ad ignorare. Ecco perché spesso, soprattutto ai posti di blocco, scattano poi le multe.

Talvolta, gli automobilisti restano sorpresi nello scoprire che l’ammenda pecuniaria comminata è da pagare in relazione ad un’infrazione curiosa o particolare. Sai che cosa succede, per esempio, se ti fermano e scoprono che hai questo in macchina? Scatta immediatamente per te una multa da €700. Ecco a che cosa stiamo facendo riferimento.

Posti di blocco, multa da 700 euro se ce l’hai in macchina

Bisogna prestare sempre attenzione quando si è al volante e rispettare alla lettera le disposizioni contenute nel Codice della strada. Purtroppo, anche se le forze dell’ordine comminano sanzioni spesso piuttosto esose, gli automobilisti non sempre sono rispettosi delle regole stradali.

Alcuni guidatori coscienziosi invece cercano di comportarsi adeguatamente quando sono alla guida. Eppure anche a loro talvolta può sfuggire qualcosa. Sai che cosa succede, per esempio, se ai posti di blocco ti trovano con questo accessorio in macchina? Scatta subito la multa da 700 euro: stiamo parlando del navigatore. Può sembrare assurdo ma è realtà.

Il Codice stradale prevede che il navigatore possa essere utilizzato solo se è adeguatamente fissato in un supporto che non vada a limitare la visuale della persona che si trova al volante. Se lo si utilizza in maniera impropria, scatta subito la multa che può costarti fino a 700 euro.

Anche se utilizzi il cellulare come navigatore devi seguire le stesse regole. Il tuo dispositivo elettronico dovrà essere cioè posizionato in un supporto adeguato e non dovrai toccarlo mentre sei alla guida: se violi questa disposizione sarai sanzionato.

L’utilizzo del cellulare quando si è alla guida, anche se lo si usa come navigatore, è tra le cause principali degli incidenti stradali che il più delle volte si rivelano fatali. Le forze dell’ordine sono quindi particolarmente attenti affinché tali dispositivi elettronici siano utilizzati adeguatamente quando ci si trova al volante. Ecco perché le multe, nel caso di infrazioni derivanti dall’utilizzo improprio del cellulare, sono piuttosto esose.

Ricapitolando, il Codice stradale prevede che il navigatore possa essere utilizzato in macchina – anche il cellulare con questa funzione – ma in modo sicuro e senza violare le disposizioni previste dal Codice. Tutto ciò che può provocare una limitazione della visione del guidatore costituisce reato e infrazione della legge.