Navigatore in auto, 700€ di multa se ti fai trovare così: non è più come prima

Non usare mai più il navigatore in auto: scatta la sanzione di 700 euro se fai trovare così. La situazione è cambiata e non è più come prima.

Non sempre tutte le modalità di utilizzo del navigatore in auto sono consentite. Non tutte secondo il Codice della Strada sono così sicure. Per questo è bene aggiornarsi e non farsi trovare impreparati. Si rischia una sanzione pari a 700 euro e una decurtazione dei punti sulla patente di guida. Si tratta di una bella stangata, per questo è bene stare attenti ed adeguarsi alle nuove regole.

È necessario seguire tutti gli aggiornamenti della campagna informativa affinchè si acquisisca la giusta consapevolezza e si eviti di sbagliare. Come usare il proprio navigatore in modo lecito evitando di incorrere in una sanzione?

Navigatore in auto: cosa dice il Codice della Strada?

Noi tutti conosciamo e abbiamo scaricato sul proprio smartphone il navigatore di Google, che permette di ottenere indicazioni stradali a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato. Grazie all’utilizzo quotidiano del navigatore è possibile ottenere indicazioni stradali e scaricare le mappe sul proprio smartphone. Sicuramente si tratta di uno strumento molto utile, ma occorre prestare attenzione a cosa dice la normativa codicistica.

Secondo il Codice della Strada, articolo 173 secondo comma, il conducente non può fare uso di apparecchi che lo distraggano e che distolgano le mani dal volante durante la guida. Nel momento in cui si guida è bene non guardare il monitor dello smartphone, ma bisogna tenere gli occhi sulla strada e le mani sul volante. Pertanto, la normativa codicistica è ben chiara: è vietato utilizzare gli apparecchi telefonici e tutti i dispositivi che distraggono il conducente dalla guida.

Dal tenore letterale ben si comprende che è bene evitare l’utilizzo del navigatore di Google in quanto può distogliere il conducente da una guida sicura. La normativa vigente equipara l’utilizzo dei Social alla consultazione delle mappe e all’utilizzo della funzione di navigazione durante la guida.

Ovviamente, distrarsi con lo smartphone in macchina è vietato proprio perché mentre si guida si deve essere concentrati sulla strada. Le notifiche che arrivano mentre c’è il navigatore attivo, potrebbero portare il conducente a non tenere gli occhi fermi su strada e pericoli eventuali.

Navigatore in auto: quali sono le sanzioni?

L’utilizzo del navigatore in auto fa scattare l’irrogazione delle sanzioni. La disciplina codicistica prevede l’irrogazione di un’ammenda, il cui importo varia dai 161 a quasi 700 euro, a seconda della gravità del fatto compiuto. La normativa vigente è valida nel caso in cui ci si trovi in sosta con il motore della propria vettura acceso e anche nel caso in cui si sia fermi allo stop. Se nel corso di due anni viene presa la stessa ammenda, subentra la sospensione della patente.