1000 euro di multa se non lo fai entro 5 giorni: fate attenzione a questa scadenza

Chi dimentica di segnare questa importantissima scadenza rischia fino a 1000 euro di multa. Ecco di cosa si tratta.



Amata e temuta: è la Dichiarazione dei redditi. Come ogni anno, si avvicina la scadenza fissata per inviarla, ed è importante assicurarsi di averla segnata sul calendario e rispettarla. Cosa succede in caso contrario? Si va purtroppo incontro a multe salatissime. In particolare, per chi omette la propria Dichiarazione dei redditi sono previsti fino a 1000 euro di multa, e persino sanzioni penali. Scopriamo quindi qual è la data da non dimenticare.

Cos’è la Dichiarazione dei redditi

Partiamo dalle basi: cos’è la Dichiarazione dei redditi? Si tratta di un documento attraverso il quale i contribuenti italiani dichiarano al Fisco il reddito di cui sono possessori. Una volta dichiarato il reddito, lo Stato è in grado di stabilire in quale misura il contribuente può fare la sua parte per coprire le spese pubbliche, in altre parole quante tasse dovrà pagare.

Per effettuare questa Dichiarazione i contribuenti devono, nella maggioranza dei casi, compilare un modello specifico. Per quanto riguarda lavoratori dipendenti e pensionati si tratta del Modello 730, mentre i possessori di partita IVA utilizzano il modello Redditi Persone Fisiche.

La Dichiarazione dei redditi, lo sappiamo bene, è obbligatoria per chiunque possegga determinati requisiti reddituali. Inoltre, va compilata ogni anno entro determinate scadenze.

Chi deve presentare la Dichiarazione dei redditi? In base alla normativa ci sono almeno 6 categorie di reddito che obbligano a presentare tale Dichiarazione. Tra queste, troviamo il reddito da lavoro dipendente, autonomo e di impresa.

L’obbligo in questione non riguarda solo chi risiede in Italia, ciò significa che un residente italiano deve presentare Dichiarazione dei redditi prodotti in ogni parte del mondo. Allo stesso tempo, coloro che non risiedono in Italia ma vi producono reddito devono comunque pagare le tasse allo Stato italiano tramite la Dichiarazione dei redditi.

Scattano 1000 euro di multa per chi dimentica questa scadenza

Oltre ad essere obbligatoria annualmente, come abbiamo anticipato la Dichiarazione dei redditi va presentata rispettando determinate scadenze temporali. Che succede se la si presenta in ritardo o non la si presenta affatto?

In caso di ritardo, le normative prevedono che il contribuente possa ancora rimediare all’inconveniente presentando la Dichiarazione entro 90 giorni dalla data di scadenza. I termini entro i quali presentare la Dichiarazione sono fissati al 30 settembre per il Modello 730, e al 30 novembre per il Modello Redditi PF.

Coloro che invece omettono del tutto la propria Dichiarazione dei redditi vanno incontro a conseguenze ben peggiori. Chi, infatti, non presenta la propria Dichiarazione dei redditi neanche entro 90 giorni dopo la scadenza del termine fissato dovrà pagare una multa il cui importo viene calcolato da un minimo del 120% ad un massimo del 240% sul totale delle tasse da pagare, per una sanzione minima di 250 euro.

Se invece non bisogna pagare tasse, si arriva fino a 1000 euro di multa. La situazione è ben peggiore per coloro che superano determinate soglie di imposte non versate, sopra i 50.000 euro. Per questi contribuenti inadempienti può scattare persino la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Quali sono quindi le date da ricordare per evitare queste sanzioni? Il Modello 730 precompilato è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile 2023. Il termine entro il quale presentare la Dichiarazione dei redditi 2023 è fissato invece al 30 settembre. Tuttavia, si tratta di un sabato, motivo per cui la scadenza si sposta automaticamente al 2 ottobre.

I contribuenti che non dovessero essere in grado di rispettare questa scadenza potranno presentare la propria Dichiarazione dei redditi attraverso il Modello Redditi, entro e non oltre il 30 novembre 2023. Insomma, conviene proprio appuntare queste date sul calendario se si vogliono dormire sonni tranquilli.