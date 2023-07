È una delle più importanti pasticcerie della città di Napoli, conosciuta a tutti per i suoi “fiocchi di neve”. Ma al suo interno è stato individuato un contatore dell’elettricità manomesso.

I Carabinieri ed il personale dell’Enel, sia nel punto vendita che nel laboratorio, hanno individuato e scoperto la manomissione. Ecco cosa è successo nella pasticceria “Poppella” al Rione Sanità.

Napoli, guai per Poppella

Solo un paio di giorni fa, la Pasticceria “Poppella” di Napoli era salita alla ribalta per la visita dell’attore hollywoodiano Robert De Niro, arrivato lì per gustare il famoso “fiocco di neve”, principale produzione della pasticceria stessa. Ma ora ecco che, il rinomato locale del Rione Sanità finisce sulle pagine delle cronache cittadine e non solo per un altro tipo di argomento, e di certo non piacevole.

Il titolare della pasticceria è stato, infatti, denunciato per furto di energia elettrica. Ma ricostruiamo attentamente la vicenda. È stata una telefonata dei tecnici Enel al 112 a far scattare l’indagine. Stando a quanto riferiscono gli ispettori. Bisognava effettuare un controllo nella sede del laboratorio della pasticceria, in via Mario Pagano, nel Rione Sanità.

All’arrivo nel locale segnalato, sono stati proprio i Carabinieri e i tecnici Enel ad osservare che c’era qualcosa che non andava. Il contatore dell’energia elettrica era stato manomesso così come anche il lettore di potenza. Da questo, i controlli si sono estesi anche al punto vendita della pasticceria, in via Arena alla Sanità. E anche qui, i Carabinieri hanno riscontrato le stesse manomissioni.

Per questo motivo, i tecnici Enel, alla fine della loro ispezione sia nel punto vendita che nel laboratorio, hanno denunciato il titolare dell’attività, un 48enne. Su di lui pende l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.

Manomesso il contatore dell’energia elettrica

Una manomissione che non è stata constatata solo dai Carabinieri della locale stazione del quartiere Stella, ma anche dai tecnici Enel, che hanno provveduto, poi, alla denuncia del titolare.

Una situazione particolare che ha visto una delle più note e rinomate pasticcerie di Napoli, famosa in tutta Italia e non solo per il suo “fiocco di neve”, passare nel giro di 48 ore dalle stelle alle stalle. Dalla visita inaspettata quanto speciale di Robert De Niro, arrivato a Napoli nell’ambito di una tappa delle sue vacanze nel Mediterraneo, e desideroso di fermarsi a mangiare questa specialità dolce, ad un fatto di cronaca quale la manomissione del contatore dell’energia elettrica.

La manomissione del contatore quanto anche del lettore di potenza è stata notata e constatata sia nel laboratorio della pasticceria, sito in via Pagano, quanto anche nel punto vendita nel cuore del Rione Sanità.