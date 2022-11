Portogallo-Uruguay, probabili formazioni

La seconda giornata del Gruppo H si chiude con il big match tra Portogallo ed Uruguay, i lusitani vogliono archiviare il discorso qualificazione con una giornata di anticipo superando Suarez e compagni che vogliono riscattarsi dopo lo sfortunato pareggio contro la Corea del Sud.



Dopo la vittoria sofferta contro il Ghana il Portogallo di Cristiano Ronaldo torna in campo con l’obiettivo di raggiungere gli ottavi di finale del mondiale insieme alla Francia con una giornata di anticipo.

I lusitani hanno sofferto nella partita d’esordio dimostrando però di avere tanto carattere e soprattuto la qualità necessaria per arrivare fino in fondo in questo campionato del mondo.

L’ingresso del rossonero Leao ha totalmente stravolto la partita ed anche oggi il milanista potrà essere una carta utilissima da utilizzare a partita in corso.

L‘Uruguay ha colpito due legni ma non è andato oltre lo 0-0 nella sfida contro la Corea del Sud, oggi Suarez e compagni cercano la prima vittoria del mondiale per inseguire la qualificazione agli ottavi di finale.

Con una vittoria oggi infatti la squadra di Diego Alonso tornerebbe competitiva non soltanto per il passaggio del turno ma anche per il primo posto nel girone.

Portogallo con il 4-2-3-1, CR7 è l’unica punta

Santos schiera la stessa formazione che ha superato il Ghana nel match d’esordio con Cristiano Ronaldo che giocherà come unico terminale offensivo della squadra.

Il numero 7 è diventato l‘unico calciatore a segnare almeno un gol in cinque edizioni del campionato del mondo ed oggi vuole aggiornare le sue statistiche realizzative.

Tra i pali Diogo Costa, davanti a lui Cancelo, Pepe, Ruben Dias e Guerreiro.

William Carvalho e Ruben Neves saranno i due mediani con Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Joao Felix in appoggio al fenomeno di Madeira.

Uruguay con il 4-3-3, Suarez-Nunez davanti

Diego Alonso conferma gli stessi undici che hanno pareggiato contro la Corea del Sud, l’attacco sarà affidato ancora una volta al bomber del Liverpool Darwin Nunez che deve riscattarsi dopo una prestazione abbastanza opaca.

Tra i pali c’è Rochet, la difesa a quattro è composta da Caceres, Godin, Gimenez e Olivera.

Centrocampo di grande fisicità ed esperienza con Valverde, Vecino e Bentancur, davanti il tridente formato da Pellistri, Suarez e Nuñez.

La partita sarà trasmessa alle 20 italiane e sarà visibile in diretta in chiaro sui canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.