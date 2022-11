Il piccolo Christian non ce l’ha fatta: ucciso dalla meningite a soli 15 mesi

Una meningite fulminante che l’ha strappato all’affetto della sua famiglia a soli 15 mesi. Questa è la triste storia del piccolo Christian. Cerchiamo di capire insieme cosa è successo.

Prima la febbre alta, poi la corsa in ospedale. Ma il piccolo non ce l’ha fatta. Una meningite batterica se l’è portato via nel giro di pochi giorni.

Christian ucciso dalla meningite

Una famiglia distrutta ed una mamma ed un papà straziati dal dolore. La morte del piccolo Christian, di soli 15 mesi ha lasciato tutti senza parole. Una meningite batterica se lo è portato via, a pochi giorni dal suo ricovero in ospedale.

Christian viveva a Cavarzano, in provincia di Belluno, con i suoi genitori. Figlio di genitori di origine ucraina, ma residenti in Italia, era nato lo scorso anno 2021 e da poco aveva festeggiato il suo primo compleanno.

All’improvviso la febbre alta e i suoi genitori che decidono di portarlo in ospedale. Dal “San Martino”, però, viene subito trasferito all’ospedale di Padova. Perché il trasferimento? Quando le condizioni del piccolo si sono notevolmente aggravate, i sanitari dell’ospedale di Belluno hanno deciso di portarlo a Padova, ma qui Christian è spirato.

Una meningite batterica da pneumococco, fulminante, dopo la febbre alta, se lo è portato via nel giro di pochi giorni. Il tutto è precipitato in poco tempo: la febbre alta che non si abbassava, neanche con i farmaci specifici e la decisione, quasi repentina, dei suoi genitori di portarlo in ospedale.

Da lì, il ricovero e la somministrazione di tutte le cure possibili ma, visto che il quadro clinico non tendeva a migliorare, ma anzi, stava precipitando sempre di più, la scelta dei medici di trasferirlo all’ospedale di Padova. Ma la meningite è stata più cattiva, e si è portata via con sé Christian nel giro di poco tempo.

Il bambino aveva 15 mesi

Il piccolo aveva soltanto 15 mesi. I suoi genitori, di origini ucraine, risiedevano da tempo in Italia e qui anche lavoravano. La madre era impiegata presso “Luxottica”, mentre il padre ha studiato all’istituto “Segato”.

I medici, sia dell’ospedale di Belluno che quelli dell’ospedale di Padova, hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma la meningite è stata fulminante ed ha portato via alla sua famiglia, il piccolo Christian all’età di soli 15 mesi. Da poco, infatti, il piccolo (che era nato in Italia) aveva festeggiato il suo primo compleanno.

I funerali si terranno domani, 29 novembre proprio a Cavarzano, paese dove la famiglia viveva.

Ma cos’è la meningite, malattia che ha colpito nel giro di pochissimi giorni, il piccolo Christian? Si tratta di un’infiammazione delle membrane che sono attorno, ed avvolgono, sia il cervello che il midollo spinale. Ha prevalentemente una causa di origine infettiva, ma esistono anche tipi di meningite non infettiva.

Quella di carattere infettiva è causata sia da batteri che da virus. Quella, infatti, che ha colpito il piccolo Christian di soli 15 mesi, è stata scatenata da un batterio, il pneumococco.

Una tragedia che ha lasciato tutta la comunità dove il piccolo viveva con la sua famiglia, sgomenta ed addolorata.