Pomeriggio 5, già “defenestrato” il regista del contenitore Mediaset

Sarebbe già stato licenziato il regista di Pomeriggio 5 e collaboratore stretto di Myrta Merlino. Le sue inquadrature non sarebbero state gradite dalla dirigenza Mediaset.

Il debutto di Myrta Merlino come conduttrice di Pomeriggio 5 ha fatto registrare ottimi dati di ascolto, ma ciò non sarebbe stato sufficiente a salvare il posto dell’ex regista de L’aria che tira di La7, il quale pare essere stato messo “alla porta” dalla rete. Causa di tale “defenestramento“, inquadrature non ritenute consone e scelte non condivise dai vertici. A lanciare l’indiscrezione, il sito DavideMaggio.it, da sempre specializzato sul mondo televisivo, che ha parlato di “sbavature” che non sarebbero affatto piaciute ai vertici dell’azienda.

Pomeriggio 5, un inizio in salita: via il regista di Merlino

A quanto pare non è piaciuto assolutamente il lavoro che ha fatto Ermanno Corbella durante la prima puntata di Pomeriggio 5. Il regista era sbarcato a Mediaset al seguito di Myrta Merlino, da lui diretta durante l’esperienza de L’aria che tira su La7, ma i piani alti di Mediaset non hanno apprezzato affatto il lavoro da lui svolto ieri, durante il debutto della giornalista sull’ammiraglia dell’azienda.

Grazie a tutti per averci seguito, @myrtamerlino vi aspetta domani, sempre alle 16.55, su Canale 5! #Pomeriggio5 pic.twitter.com/LI9dA79NgT — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 4, 2023

Effettivamente, molti utenti sui social si sono lamentati nel vedere chiaramente il gobbo e gli autori dare suggerimenti alla conduttrice del programma, ben visibili durante le inquadrature dall’alto volute proprio dal regista, trovandole inappropriate e quasi di “cattivo gusto”.

Tale opinione deve essere evidentemente stata condivisa dai dirigenti di Cologno Monzese, che nel giro di poche ore avrebbero deciso di sostituire il regista, ritenendolo non consono a dirigere la trasmissione.

Non si sa ancora se sia stata una scelta condivisa da Merlino, che con il professionista ha sempre avuto un rapporto non solo lavorativo ma anche amichevole, ritenendolo uno dei suoi più fidati e validi collaboratori.

Pomeriggio 5, la sfida contro la Rai è iniziata

Il nuovo Pomeriggio 5 avrà la difficile responsabilità di contrastare la “corazzata” di Alberto Matano e il suo La Vita in Diretta, che da due anni a questa parte non ha mai perso nei confronti di Barbara D’Urso.

Il programma di Merlino è iniziato una settimana prima e comincerà ogni giorno alle 16.55, ovvero ben 30 minuti prima rispetto all’inizio della precedente edizione. È chiaro come Mediaset punti molto su questa nuova edizione e voglia sconfiggere la concorrenza. Ciò sarà sufficiente?

Non si sa, al momento: ieri la prima puntata di Pomeriggio 5 ha realizzato più del 21% di share, ma il suo concorrente era Estate in Diretta, e inoltre c’è anche da considerare la grande attesa e aspettativa per il debutto di Merlino su Canale 5, il che potrebbe aver portato a un aumento dello share.

Il vero “banco di prova” arriverà lunedì prossimo, quando Matano riprenderà le trasmissioni e allora si capirà se i numeri (ottimi) di ascolto di Myrta saranno stati reali o meno. Quel che è certo è che da ora in poi la giornalista dovrà fare a meno del regista che l’ha seguita per molti anni a La7, affidandosi alle scelte aziendali di Cologno Monzese.