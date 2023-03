Platinette colpito da un ictus, il video sui social prima del malore

A condividere la notizia è stato il manager di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, nome con il quale si è presentato al grande pubblico sul palco del Maurizio Costanzo Show.

Tempestivamente soccorso, è stato trasferito d’urgenza in ospedale, dove è costantemente monitorato. Al momento le sue condizioni sarebbero stabili e in ripresa.

Platinette colpito da un ictus

Paura per Mauro Coruzzi – in arte Platinette – colpito da un ictus ischemico mentre si trovava a casa. A condividere la notizia è stato questa mattina il manager dell’artista. Il malore sarebbe sopraggiunto il 14 marzo scorso, poco dopo la pubblicazione di un video sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mauro Coruzzi Platinette (@platimauro_o_mauroplati)

Nato a Langhirano nel 1955, Mauro Coruzzi è un conduttore radiofonico e televisivo, oltreché doppiatore e attore. Non solo, è una firma della Gazzetta e una delle voci di Radio Parma, dove conduce il programma radofonico Good morning Parma dalle 8 alle 10. Fu lanciato al grande pubblico come Platinette dal Maurizio Costanzo show.

Al momento non si hanno molte notizie sulle sue condizioni di salute, che sembrerebbero comunque incoraggianti. Il manager ha spiegato che i soccorsi sono stati immediati, il che ha permesso al personale medico di agire in maniera tempestiva. Sono in corso una serie di accertamenti clinici, per accertare le cause del malore. Sui social sono già tantissimi i messaggi di incoraggiamento da parte di fan e colleghi di lavoro, che auspicano una ripresa celere per il presentatore.

Il ricordo di Maurizio Costanzo

Le sue ultime apparizioni sul piccolo schermo risalgono a qualche settimana fa, quando ha reso omaggio al presentatore e giornalista Maurizio Costanzo, morto il 24 febbraio scorso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mauro Coruzzi Platinette (@platimauro_o_mauroplati)

Ricordando Costanzo, in un’intervista a Fanpage, aveva detto:

“Lui vedeva già oltre, mi aveva invitato a cambiare pelle. Sapeva che Platinette era funzionale per alcune cose, così mi disse: ‘proviamo a togliere questi panni?‘.”

Era stato proprio il giornalista recentemente scomparso a convincere Coruzzi a spogliarsi della maschera di Platinette per farsi conoscere al grande pubblico come Mauro.