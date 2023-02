Lo sapevi che se mischi il sapone e l’aceto otterrai un composto a dir poco incredibile? E’ un rimedio antico che utilizzavano i nostri nonni in passato. E’ un’idea veramente geniale che poche persone conoscono. Ma lo sapete a cosa serve questa fantastica soluzione? Da non credere: scopriamo di più.

Non tutti sanno che se mischiate il sapone e l’aceto otterrete un composto davvero incredibile. E’ un rimedio naturale, efficace, ecologico e naturale che utilizzavano anche i nostri nonni, tanti anni fa.

All’epoca non esistevano ancora tutti quei prodotti che oggi troviamo al supermercato, quindi, era necessario creare dei composti naturali e potenti per le faccende domestiche. Ancora oggi, moltissime persone utilizzano questo metodo fai da te, davvero incredibile: scopriamo come fare, in poche mosse otterrete un risultato che vi lascerà a bocca aperta.

Mischiare sapone e aceto: ecco cosa accade

Uno dei prodotti più utilizzate nelle nostre case è il detersivo per i piatti, anche se ormai nella maggior parte della case è presente una lavastoviglie. Ma quando non c’è, purtroppo, dobbiamo pulire i nostri piatti, forchette e pentole varie a mano con il solito detersivo liquido per piatti.

E’ un prodotto che viene utilizzato tutti i giorni, dato che sono tutti oggetti che sfruttiamo quotidianamente. Però può capitare che con il tempo si rovinino oppure che possa rimanere qualche macchia di grasso o di cibo. A volte, anche la lavastoviglie non riesce ad eliminare questo tipo di sporco.

In questo caso, è necessario mettere in pratica un rimedio facile, veloce, potente e soprattutto naturale. Oggi vi sveleremo un procedimento che utilizzavano le nostre nonne, procuratevi del sapone e dell’aceto. Se mischiate questi due ingredienti otterrete un composto pulente e sgrassante: scopriamo come fare.

Il procedimento

Come vi abbiamo detto, per eliminare tutto lo sporco e il grasso dai nostri piatti, vi serviranno solamente due ingredienti: l’aceto e il sapone. Il procedimento è veramente un gioco da ragazzi. Innanzitutto, grattugiate un intero sapone di Marsiglia e mettetelo in una pentola insieme ad una tazza di sapone liquido per piatti.

Versate una tazza di aceto bianco e una di acqua. Mettete tutto sui fornelli a fiamma bassa e mescolate. Dopo pochi minuti, versate anche il succo di due limoni. Una volta che il sapone si sarà sciolto, spegnete il fuoco e aggiungete mezza tazza di bicarbonato di sodio. Mescolate di nuovo e lasciate raffreddare.

Non vi rimane che versare questo potente composto in un contenitore e utilizzarlo con l’aiuto di una spugnetta. In poche mosse, avrete creato un prodotto fantastico per la pulizia delle vostre stoviglie. Sin da subito, otterrete dei piatti puliti, profumati e soprattutto splendenti senza troppi sforzi e anche con pochi euro.