Pisa, lasciano il figlio di 9 mesi in casa da solo: genitori a processo

Sono accusati di abbandono di minore i due genitori di Volterra, in provincia di Pisa. Il piccolo lasciato da solo in casa dai suoi genitori aveva soltanto 9 mesi.

È bastato un controllo della Polizia nella casa per capire che la situazione non era delle migliori.

Bimbo lasciato da solo a Pisa: l’accusa ai genitori

Un pianto di bambino è stato ciò che ha attirato l’attenzione dei poliziotti che erano intervenuti per un controllo in quella casa a Volterra, in provincia di Pisa. E meno male che di lì sono passati, perché il piccolo era stato lasciato da solo dai suoi genitori.

Una situazione che, anche se successa nel 2021, purtroppo continua a ripetersi anche oggi. I Poliziotti si erano recati in quell’appartamento per un controllo. A prima vista, quella casa sembrava disabitata. Ma quando sono arrivati lì ed hanno iniziato a sentire il pianto del piccolo, hanno capito che c’era qualcosa che non andava.

Entrati in casa hanno trovato il bambino e, poco dopo, è arrivata sua madre con l’altro fratellino, ignara della situazione. In casa non c’era nessuno, neanche il marito della donna. Per questo la coppia è stata denunciata con l’accusa di abbandono di minore.

A distanza di un anno dai fatti, la Procura ha rinviato a giudizio la coppia confermando loro i reati di cui erano stati denunciati al momento del ritrovamento del bambino solo. Quando furono denunciati, i due hanno cercato anche di spiegare perché il bambino stesse da solo.

La donna aveva dichiarato di esser uscita, portando con sé solo l’altro bambino, per recarsi al vicino CAF. Aveva dichiarato, anche, che l’altro bambino (gemello di quello che lei aveva con sé) l’aveva lasciato, invece, in custodia al padre.

I genitori si “ribalzano” le accuse

Di fatto, per la donna, il piccolo non era stato lasciato completamente da solo, ma in cura al padre. Dal canto suo, invece, l’uomo ha affermato che, per un imminente ed urgente chiamata di lavoro (per non rischiare contestazioni sul posto di lavoro o, peggio ancora, anche il licenziamento), era stato costretto ad uscire all’improvviso, e non potendo lasciare il bambino a nessuno, lo aveva lasciato da solo a casa, convinto che la moglie sarebbe rientrata di lì a qualche minuto.

Sta di fatto che, stando alle indagini portate avanti, dopo il ritrovamento del bambino, il piccolo era stato lasciato da solo a casa per circa 40 minuti. Un tempo troppo grande per un bambino di soli 9 mesi che, grazie al suo pianto ininterrotto, è riuscito a salvarsi da solo attirando l’attenzione dei poliziotti, passati di lì per caso.