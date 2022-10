Cotton fioc nelle piante, l’antico segreto dei giardinieri funziona davvero

Che cosa ci fa il cotton fioc nelle piante? È un piccolo segreto che ci svelani i giardinieri esperti per un risultato unico nel suo genere.

Il cotton fioc non manca mai nelle case degli italiani, utilizzato soprattutto per la pulizia delle orecchie e per rimuovere il cerume in eccesso. Questo strumento ha sempre diviso l’opinione delle persone, in molti considerandolo periocoloso mentre alti molto utile e l’unico che possa aiutare nell’azione. Un prodotto che ha anche mille altri usi, amato dai make up artist e anche dai giardinieri perché c’è un piccolo segreto che in pochi conoscono per dei risultati strabilianti. Ma di cosa stiamo parlando?

Cosa sono i cotton fioc?

I cotton fioc si presentano come dei bastoncini semi rigidi – oggi più in carta o bamboo che in plastica considerando le nuove normative – con all’estremità ricoperta di cotone idrofilo.

Dal 1° gennaio 2019 infatti in Italia, produzione e vendita del prodotto è vietata se non in versione biodegradabile. Sulle confezioni, inoltre, le aziende devono apporre la scritta di non gettarli mai nel WC.

L’inventore americano di origini polacche Leo Gerstenzang è colui che nel 1923 ha inventato questo bastoncino. L’idea gli è stata data dalla moglie, quando prese un batuffolo di cotone e lo mise dentro uno stuzzicadenti per detergere bene il loro bambino.

La rivoluzione del bastoncino si è poi sviluppata nel tempo, dapprima in plastica e oggi completamente biodegradabile per rispettare l’ambiente dopo l’uso. Impossibile rinunciare a questo strumento, utilizzato soprattutto per rimuovere il cerume o per il make up (quando il rossetto è sbavato o l’ombretto risulta essere eccessivo in alcuni lati).

È un prodotto versatile, utile per la pulizia come i tasti di una tastiera o di un pianoforte o comunque dove lo straccio non riesce ad arrivare. I medici hanno sempre puntato il dito sull’uso di questi bastoncini per la rimozione del cerume, infatti andrebbero solamente passati esternamente senza introdurre dei corpi estranei e praticare delle manovre pericolose.

In realtà, il cotton fioc non nasce per la pulizia delle orecchie ma per la detersione e il make up, poi dopo per la pulizia degli oggetti. Qualcuno ha notato che fosse ideale anche per il condotto uditivo, ma è una pratica comunque pericolosa e possono essere adatti solo per pulire la parte esterna.

Inoltre, c’è un segreto dei giardinieri perché questo strumento può essere utilizzato anche per le piante. Ma come? Scopriamolo insieme.

Cotton fioc nelle piante: il segreto del giardiniere

Come anticipato, gli usi del bastoncino con il cotone sono tantissimi e i giardinieri professionisti hanno scoperto qualcosa di rivoluzionario. Infatti basterà prendere un solo cotton fioc per ogni vaso, introdurlo all’interno della terra e lasciarlo per meno di un minuto.

Subito dopo si toglie dalla terra e si verifica il grado di umidità interno. Questo strumento è unico nel suo genere, perchè tutti – anche chi non possiede il pollice verde – sarà in grado di capire se la pianta abbia bisogno di acqua o meno o se la terra sia secca in profondità. Una attenzione particolare al prodotto usato, che sia biodegradabile nel pieno rispetto dell’ambiente.