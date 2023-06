Pioggia di bonus se rientri in questo ISEE: potresti averli e forse neanche lo sai

I sostegni economici rappresentano una manna dal cielo. Ecco tutti i bonus che puoi richiedere se rientri in questo ISEE.

Si lavora per vivere, ovviamente, non il contrario. Ma da alcuni anni a questa parte molte persone si appellano agli straordinari per cercare di portare a casa una cifra leggermente più alta alla fine mese. Trascorrere più tempo sul posto di lavoro vuol dire averne meno da dedicare alla propria famiglia, ovviamente, ma ciò permette di riuscire a stare dietro – o almeno provarci – a tutti i rincari ai quali bisogna necessariamente far fronte.

Ad oggi, infatti, tutto è più caro, e non è semplice, specie per alcune famiglie, riuscire a provvedere a tutte le spese, specialmente se si tratta di cose impreviste e non calcolate. La difficoltà dei cittadini italiani ha messo in serio allarme il governo il quale, fortunatamente, ha messo a disposizione la possibilità di ricevere bonus e sostegni economici. Tali aiuti, ovviamente, non sono destinati proprio a tutti, ma solamente a coloro i quali ne hanno più bisogno.

Il metro di paragone per assegnare i bonus è il modello ISEE, acronimo che sta per “Indicatore della situazione economica equivalente.” Tutti coloro che possiedono un ISEE non superiore a una determinata cifra, infatti, possono avere accesso ai servizi pensati ad hoc proprio affinché tutti possano permettersi ciò di cui hanno bisogno. Quali sono i sostegni che sono stati messi in campo per l’anno attualmente in corso? E quali, invece, le soglie di reddito in cui è necessario rientrare? Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Tutti i bonus a cui hai diritto se rientri in questo ISEE

Tramite il modello ISEE si attesta la reale situazione reddituale del proprio nucleo familiare, e viene richiesto ogni qualvolta si presenta una domanda per beneficiare di particolari bonus e agevolazioni.

Anche per il 2023, i cittadini italiani possono tirare un sospiro di sollievo, perché proprio in relazione al proprio ISEE si può avere diritto a particolari sostegni economici.

Se il tuo “Indicatore della situazione economica equivalente” resta al di sotto dei 15.000 €, ad esempio, puoi beneficiare della Carta risparmio spesa 2023.

Tale bonus consiste nell’erogazione “una tantum” da parte dello stato di 382,50 €. Tale cifra può essere utilizzata solamente nei negozi che hanno scelto di aderire all’iniziativa.

Se hai una in ISEE inferiore a 10.000 €, invece, hai diritto al Bonus occhiali 2023 per il quale è previsto un buono del valore di 50,00 € utilizzabile per acquistare sia occhiali sia lenti a contatto.

Nel caso in cui il tuo reddito non superi i 20.000 €, allora rientri tra i beneficiari del Bonus trasporti. Anche in questo caso viene elargito al richiedente un coupon, ma di una cifra pari a 60,00 €. Tale denaro può essere utilizzato, appunto, per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici.

Ulteriori agevolazioni

La presentazione del modello ISEE, inoltre, può tornare utile anche se si desidera fare richiesta per il Bonus sociale 2023.

Quest’ultimo riguarda il pagamento delle utenze relative ai primi tre mesi dell’anno attualmente in corso, ed è riservato a coloro i quali posseggono un reddito inferiore ai 15.000 € annui. Per i nuclei familiari comprendenti quattro o più figli, invece, il limite sale a 20.00 €.

Se hai più di 75 anni e un reddito che non supera gli 8.000 € l’anno, puoi richiedere l’esenzione del canone Rai. Se, invece, hai più di 67 anni, e il tuo reddito è inferiore a 7.560 € – la cifra sale a 9.360 € se vivi in una casa in affitto – allora rientri tra gli aventi diritto della Pensione di cittadinanza.

Infine, se hai dei figli a carico e decidi di presentare il tuo modello ISEE, in base al reddito ti verrà elargito l’Assegno unico universale; se il tuo Indicatore non supera i 9.360 € annui, puoi richiedere il Reddito di cittadinanza.