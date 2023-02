Piastrelle in cucina bianchissime, il metodo giapponese per non ritrovare più lo sporco

Le piastrelle della cucina possono ricoprirsi di sporco, anche ostinato. Per fortuna, per pulirle velocemente esiste un metodo giapponese.

In cucina, le piastrelle possono tornare bianchissime grazie ad un trucco che ti spiegheremo di seguito. Prendi nota.

Come pulire le piastrelle

Che siano quelle murali o quelle del pavimento, le piastrelle sono una bella gatta da pelare quando devono pulirsi. Su di loro, infatti, può sedimentarsi lo sporco delle nostre preparazioni culinarie e anche dei piccoli incidenti che possono verificarsi in qualsiasi cucina, soprattutto se si hanno animali domestici alle prese con il cibo e bambini piccoli alle prime armi con forchette e cucchiai.

Insomma, non esiste cucina vissuta senza piastrelle sporche. Spesso, per pulirle, ci affidiamo a prodotti sgrassanti, spesso aggressivi e costosi, che fanno grandi promesse ma che, talvolta, non sono in grado di mantenerle.

Per questo motivo, abbiamo trovato per te un metodo infallibile per far tornare bianchissime le piastrelle della tua cucina, ma anche quelle del bagno. Si tratta di una tecnica giapponese che probabilmente non conoscevi.

Il metodo giapponese

Per pulire le piastrelle si può utilizzare un composto naturale molto efficace. Per realizzarlo serviranno degli ingredienti facilmente reperibili nelle nostre cucine e, nell’ordine, sono: acido citrico, bicarbonato di sodio e aceto bianco. Per poter preparare il mix dovrai versare un cucchiaino di acido citrico, un cucchiaio di bicarbonato e un cucchiaio di aceto insieme.

Vedrai che si formerà della schiuma. Stai tranquillo: è la reazione chimica che fanno gli ingredienti tra di loro. Naturalmente, aumenta le quantità a seconda delle aree da trattare, aggiungendo bicarbonato che favorisce la formazione della pasta.

Il composto andrà mescolato bene, affinché tutti gli ingredienti possano unirsi a formare una pasta. Sarà proprio la pasta a dover essere strofinata energicamente sulle piastrelle della tua cucina per farle tornare bianche. Per farlo, utilizza una spazzola con le setole dure dotata di impugnatura.

La pasta sarà estremamente utile anche per le fughe delle piastrelle. Dovrai lasciare in posa la pasta per un’abbondante mezz’oretta. Successivamente, strofinerai via il tutto con un panno umido, risciacquando con acqua abbondante laddove sia necessario.

Per essere più precisi, puoi mettere su dei guanti in lattice e spalmare la pasta con le mani laddove lo sporco sia più esagerato. Poi strofina sempre con la spazzola. Non aver paura perché verrà via soltanto lo sporco.

piastrelle lucide – nanopress.it

Vedrai immediatamente lo sporco sciogliersi sotto i tuoi occhi e le piastrelle tornare al loro bianco originale e autentico. Un risultato ottenuto con degli ingredienti economici che da oggi non dovranno mai mancare nella tua dispensa perché validi alleati per le pulizie domestiche. Questo metodo sarà utile anche per i sanitari e per altre tipologie di piastrelle sporche.