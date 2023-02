Pianta morta, non la buttare: spunta la mossa dei giardinieri per riportala subito in vita

Una pianta morta può avere ancora una speranza di vita? Con questa mossa suggerita dai giardinieri è facilissimo: sarà di nuovo bellissima.

Avere delle piante in casa che impreziosiscono gli ambienti con il loro profumo e colore è il desiderio di tutti. Tuttavia, ogni tipologia di pianta ha necessità di cure e attenzioni particolari suggerite dagli esperti del settore. Pollice verde o meno, potrebbe accadere che una pianta sia in punto di morte o secca per qualche mossa sbagliata. È possibile farla tornare in vita? Grazie a questo metodo e questi ingredienti, in poco tempo tornerà ad essere bellissima come una volta.

Pianta quasi morta? Come prendersi cura delle piante di casa

Succede spesso e volentieri che una pianta possa essere colpita da parassiti, possa ammalarsi oppure seccarsi. Le radici possono essere pregne di acqua e l’umidità tende a farla morire prima del tempo.

I segni sono evidenti e si possono notare nell’aspetto, nel colore e soprattutto sulle foglie. In questo caso è fondamentale la pazienza, il rispetto per la pianta e anche darle il tempo di riprendersi aiutandosi con piccole accortezze del tutto naturale. I giardinieri più esperti insegnano come prendersi cura di questi esseri viventi, che non devono essere considerati come degli elementi decorativi e basta. È importante conoscerne ogni caratteristica e quali siano tutti i rimedi al fine che siano sane e belle.

Quali sono le cause che fanno morire le piante

Le cause della morte di una pianta sono tantissime e devono essere ricercate, soprattutto, nella cura e nelle possibili malattie che l’hanno intaccata. Poi ci sono i parassiti che mostrano buchi, pieghe e anche gonfiore allo stelo sino a seccarla prima che muoia definitivamente.

Le foglie andrebbero pulite almeno una volta alla settimana con dell’acqua saponata, aiutandosi con un panno pulito imbevuto della sostanza. Attenzione anche all’acqua in eccesso, che crea ristagno e fa marcire le sue radici per poi intaccare man mano fusto e foglie.

Per risolvere questo problema si deve interrompere l’innaffiatura e posizionare la pianta al sole, con i raggi diretti che asciugano e la rimettono in vita.

Riportare in vita una pianta: il metodo dei giardinieri

Come accennato, le cause di morte possono essere tantissime e tra queste anche il trattamento da parte dell’essere umano. Le tipologie sono diverse ognuna con la necessità di nutrienti necessari, che giorno dopo giorno la fanno crescere e la rendono bellissima.

La radice deve presentarsi liscia, con punte bianche e spesse: ma per alcune anche il substrato è importante, variando l’alimentazione a seconda dell’età e del tipo di pianta. Per ovviare a determinati problemi è possibile creare un fertilizzante completamente naturale, come suggerito dai vivaisti esperti.

Con i rifiuti domestici organici si aiuta non solo l’ambiente, ma anche le piante che si hanno in casa e in giardino. Questi dovranno essere messi insieme e poi filtrati, ottenendo il liquido che si userà come fertilizzante naturale.

I passaggi da eseguire sono questi: