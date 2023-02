Perù: frana nel sud del Paese, almeno 40 le vittime

Il Perù nei giorni scorsi è stato colpito da una forte ondata di maltempo causata dalle piogge torrenziali che hanno portato alla nascita di diversi eventi estremi a partire dalla giornata di domenica 05 febbraio 2023, e che hanno causato al momento 40 vittime.

Diverse sono le frane che hanno interessato e colpito il sud del Paese in particolare la zona della regione di Arequipa dove la Protezione Civile ha riferito che diverse abitazioni prefabbricate sono state distrutte dal maltempo. Rohel Sánchez, governatore della regione, si è detto pronto a chiedere lo stato di emergenza a causa dei danni registrati in oltre sette province.

Perù, il sud del Paese devastato dal maltempo

Da giorni il Perù si trova a fare i conti con una forte ondata di maltempo che sta colpendo soprattutto la zona sud della nazione. La forte ondata di maltempo è caratterizzata principalmente da forti piogge torrenziali che da domenica non hanno dato tregua al territorio causando danni e eventi estremi in tutto il sud del Paese.

La zona maggiormente colpita dal maltempo è la regione di Arequipa, situata proprio a sud della nazione, e dove sono state registrate al momento 40 vittime. Qui le piogge torrenziali che si sono abbattute sul territorio hanno dato vita a diverse frane composte da fango e roccia che si sono abbattute anche sui centri abitati.

Secondo quanto riportato dalla Protezione Civile del luogo a Secocha, la città più colpita di tutto il territorio, sono circa 200 le abitazioni prefabbricate che il maltempo ha distrutto.

In questa città veri e propri fiumi di fango hanno attraversato le strade e colpito le abitazioni, trascinando via tutto ciò che incontravano nella strada. Una forza devastante che ha portato via cose, detriti e persone trascinandoli per tutta la città.

Tanta la paura per chi ha assistito agli eventi e per chi in queste ore si trova ancora nelle zone colpite. Non solo questa città è stata però colpito anche tutto il distretto di Nicolas Varcarcel è stato interessato da fenomeni di maltempo.

Questa zona si trova nella provincia di Camanà, precisamente a ovest della regione di Arequipa. Sono poi altre quattro le località che hanno subito danni per via delle piogge e delle frane che continuano a susseguirsi.

Come si stanno muovendo le autorità

Proprio per questo Rohel Sánchez, l’attuale governatore della regione di Arequipa, ha intenzione di chiedere lo stato di emergenza per i danni che sono stati riportati a causa delle frane e del maltempo su ben sette province del sud del Perù.

Il centro di emergenza nazionale, conosciuto con la sigla COEN, ha affermato che in queste ore si stanno facendo moltissimi sforzi per poter ricercare i dispersi e riuscire a salvare quante più persone possibili.

Il Ministero della Difesa della nazione ha inoltre lanciato un Tweet sul popolare social network per informare che in queste ore si sta occupando di fornire elicotteri, serbatoi d’acqua, sacchi di sabbia, tende e personale di soccorso per aiutare la regione in difficoltà.