L’Italia rischia di sparire nel nulla? Il preoccupante comunicato mette tutti in guardia

Ecco perché l’Italia rischierebbe di sparire nel nulla, si tratta di un preoccupante comunicato fatto da una fonte davvero attendibile.

Un comunicato rilasciato da poco sta mettendo in guardia la maggior parte degli italiani. Si dice che l’Italia potrebbe presto scomparire.

Ecco perché l’Italia rischia di sparire nel nulla

Di recente, un comunicato rilasciato dal New York Times ha messo in allarme milioni di Italia. Si dice che l’Italia rischierebbe di sparire nel nulla. Ma cosa significa quest’affermazione che sta facendo tremare in milioni?

L’invecchiamento dei residenti in Italia e il calo del tasso di natalità ridurranno la popolazione da 54,2 milioni di persone nel 2050 a 47,7 milioni nel 2070, secondo l’Istituto nazionale di statistica italiano.

Gli esperti dicono che il futuro del Paese dipende dall’aumento del tasso di natalità. Stanno cercando di invertire la tendenza.

Per la prima volta dal 2015 la popolazione italiana è diminuita di circa un milione di residenti nell’arco di un anno e le previsioni per il prossimo futuro dicono che il trend è destinato a continuare.

Anche il numero di giovani che vivono in Italia rispetto al numero di anziani è motivo di preoccupazione in quanto potrebbe avere un enorme impatto sulla produttività e sulla crescita economica del Paese.

L’Italia ha la percentuale più alta di persone di età superiore ai 65 anni tra tutti gli Stati membri dell’UE, e se la tendenza continua, sarà difficile sostenere sia il sistema pensionistico che quello sanitario.

Cala la demografia e aumenta l’età media nel nostro Paese

Il calo del tasso di fertilità vedrà la popolazione dell’UE ridursi del 13% entro il 2100;

Tuttavia, dicono gli esperti, le nuove misure finanziarie da sole non saranno sufficienti per impedire il crollo dei tassi di fertilità.

Ma i bassi tassi di fertilità sono solo una parte della questione. Secondo i dati forniti dall’Ong Save the Children, tra le madri in Italia c’è un alto tasso di dimissioni volontarie e licenziamenti ingiusti.

Sebbene la legge sostenga che le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio della gravidanza fino alla fine del congedo di maternità, molte donne devono ancora affrontare il licenziamento, la retrocessione e la discriminazione durante e dopo la gravidanza.

Nel frattempo, la pandemia, unita a una fuga di cervelli che affligge il Paese da anni, sono i principali fattori che contribuiscono a una crisi silenziosa che è stata a lungo sottovalutata.

Ed è proprio per questo che il New York Times e altri giornali hanno riportato la notizia che sta allarmando tutti. L’Italia non sparirebbe come realtà geografica, bensì come realtà demografica, nel caso in cui la tendenza non venisse invertita al più presto.

Se gli italiani non fanno più figli proprio per la mancanza di sostegno da parte dello Stato ai più giovani, dall’altro lato la sanità italiana è tra le migliori del mondo e la qualità della nostra vita è molto alta e ci permette di raggiungere persino i 100 anni d’età. Sulla base di questi dati, il Governo dovrebbe mettere in pratica delle misure a sostegno degli italiani per evitare che l’Italia scompaia.