Perché tanti lasciano un asciugamano sulla maniglia della porta se sono in hotel

Perché in tanti lasciano sempre un asciugamano sulla maniglia della porta se sono in albergo? La risposta ti sorprenderà. Ecco perché dovresti farlo anche tu.

Trucchi e tecniche da adottare quando siamo in albergo

Viaggiare è una delle cose più belle al mondo. Sempre siamo entusiasti di lasciare il nostro paese per andare alla scoperta di posti nuovi e visitare luoghi sconosciuti. Una volta giunti a destinazione però, dopo esserci sistemati nel nostro hotel, trascuriamo alcuni dettagli importanti come la messa in sicurezza della stanza che ci è stata assegnata.

Se anche tu vuoi goderti un soggiorno tranquillo e sicuro dovresti mettere in atto alcuni trucchi. Conosci per esempio la tecnica dell’asciugamano da lasciare sulla maniglia della porta? Ecco perché in tanti lo stanno facendo.

Il metodo che ti stiamo per svelare lo conoscevano finora soltanto in pochi. Tuttavia, una assistente di volo molto conosciuta anche sui social e in particolare su TikTok, ha voluto condividere con il mondo alcuni trucchi, come quello dell’asciugamano, che siamo sicuri ti tornerà particolarmente utile.

Asciugamano sulla maniglia della porta: perché questa tecnica potrebbe salvarti

Cici, una giovanissima assistente di volo americana e oggi star del web, ha pubblicato sulle sue piattaforme social un video che è diventato virale in pochi minuti. L’hostess ha mostrato ai suoi tantissimi seguaci alcuni trucchi da mettere in pratica quando viaggiamo ma soprattutto quando depositiamo i nostri bagagli nella stanza d’albergo.

Viaggiare è una delle esperienze più belle che si possa fare nella vita. Conoscere il mondo è incredibile ma è bene vivere queste avventure in totale sicurezza. Che tu soggiorni in un albergo o in ostello ha poca importanza. Che sia per una notte o per una vacanza lunga non conta.

Ciò che è importante è che tu sia al sicuro. Ecco perché dovresti adottare alcune precauzioni se viaggi. Cici con i suoi consigli ha aiutato tantissimi viaggiatori a esplorare il mondo in sicurezza.

Per esempio, tu sai perché tanti in hotel lasciano un asciugamano sulla maniglia della porta? Ti anticipiamo subito che non è un messaggio per la squadra di pulizie dell’albergo. Una volta che arrivi a destinazione e ti viene data la tua camera, controlla se il chiavistello ha una visiera.

Se c’è un piccolo foro attraverso il quale è possibile vedere fuori e dentro la stanza, dovresti coprirlo immediatamente. Ecco dunque che l’asciugamano ti tornerà utile in questo caso. Appoggialo sulla maniglia della porta e in questo modo impedirai a chiunque di vedere che cosa sta accadendo all’interno della stanza.

Puoi utilizzare un piccolo asciugamano da bagno, di quelli che ti danno in dotazione negli alberghi. Per stare poi ancora più tranquilli, Cici consiglia di chiudere il chiavistello con una salviettina arrotolata che renderà più difficile anche l’apertura della porta.

Eri a conoscenza di questa tecnica? Se la stai apprendendo solo ora, siamo sicuri che la prossima volta che viaggerai la metterai in pratica anche tu: ti ritornerà estremamente utile, garantito!

La simpatica hostess americana ha però anche altri consigli intelligenti e che possono rendere tranquillo e confortevole il nostro viaggio. Cici consiglia per esempio di contare sempre il numero di porte che si trovano nel vano scala di uscita.

Per quale ragione? Perché in caso di incendio, se la visibilità è ridotta o se c’è troppo fumo, ci si riesce ad orientare meglio verso l’uscita di emergenza o le scale. La sicurezza è fondamentale quando si viaggia e lo è ancora di più se si alloggia da soli nella camera d’albergo. Assicurati per esempio sempre che la porta sia sempre chiusa alla perfezione.

Chi ti dice che qualcuno non abbia una chiave duplicata? Per evitare spiacevoli sorprese, potresti mettere una sedia dietro la porta quando sei all’interno o nascondere tutto ciò che hai di prezioso in cassaforte senza lasciare nulla in giro quando invece sei fuori.

Hai mai sentito parlare delle serrature portatili? Si tratta in realtà di alcuni particolari lucchetti realizzati appositamente per essere posizionati nello spazio vicino al chiavistello o dove c’è la serratura.

In questo modo puoi proteggere la porta evitando che si apra sia verso l’interno che verso l’esterno. Esistono dunque diverse soluzioni per viaggiare in sicurezza e soprattutto per godersi in tranquillità il proprio soggiorno fuori casa.