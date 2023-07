Una valanga di soldi risparmiati con questo trucco che usano negli hotel di lusso

Di seguito ti sveleremo dei trucchi per farti risparmiare tanti soldi. Si tratta di strategie utilizzate anche dagli alberghi di lusso. Curioso? Continua a leggere.

Per mettere in pratica questi trucchi ti occorreranno delle semplici spugne comuni che hanno molteplici impieghi.

Una spugna, diversi trucchi degli hotel di lusso

Sapevi che esistono dei trucchi da utilizzare per la pulizia della propria casa che richiedono l’utilizzo di spugne? Molti di questi vengono adottati anche nei grandi hotel.

Tra questi, ad esempio, spicca quello della spugna nel frigorifero. In pratica, dovrai mettere una spugna su un piattino, cospargerla con un po’ di acqua e di bicarbonato e lasciarla in frigo affinché possa assorbire i cattivi odori.

Per pulire le griglie del forno, potrebbe essere utile tagliare longitudinalmente una spugna, facendo in modo che dalla sua parte morbida, abbia dei quadratini.

In questo modo, i quadratini entreranno meglio nella griglia pulendola meglio, pur rimanendo attaccati alla spugna. Parallelamente, una spugna tagliata a cubetti dal lato morbido e attaccata con un elastico sulla punta di alcune bacchette, potrà diventare perfetta per pulire i calici o le bottiglie.

Una spugna tagliata (mantenendo la parte abrasiva integra), diventa il luogo perfetto per far germogliare i cereali. Puoi metterle in una pirofila ed irrigarle di tanto in tanto.

Come metterli in pratica

La prima operazione da fare è quella di prendere una spugna e bagnarla con dell’acqua. Poi, strizzarla fortemente e metterla all’interno di una busta a chiusura ermetica, di quelle che servono per i surgelati. A questo punto, la spugna nel sacchetto dovrà essere messa nel congelatore. Dopo un’intera giornata, noterai che la spugna si è solidificata. Questa spugna potrà essere messa in una piccola borsa frigo per tenere sempre fresche le tue bevande.

Il secondo trucco che puoi mettere in pratica serve per prolungare la vita delle tue spugne che, spesso, possono rovinarsi anche parecchio velocemente. La prima cosa da fare è quella di procurarsi una ciotola abbastanza profonda a cui aggiungerai sale e aceto. Mescola bene il tutto e poi aggiungi la spugna. Quest’ultima, una volta immersa, inizierà ad espellere tutto lo sporco. La spugna potrà resistere anche tre settimane più del solito.

Sapevi che la spugna può essere pulita tranquillamente anche in lavastoviglie, insieme a piatti e bicchieri sporchi? Inoltre, insieme ad una giusta dose di smacchiatore, può essere infilata anche nel microonde e, dopo essere stata riscaldata per circa trenta secondi, potrai pulire l’interno del forno facilmente.

Se le spugne tradizionali ti sembrano troppo grandi e la mole di piatti che lavi ogni giorno e poca, potresti decidere di acquistare una spugna del formato tradizionale e di tagliarla in due parti. In questo modo, la spugna ti durerà il doppio e servirà anche per le pulizie domestiche, raggiungendo anche i punti più angusti.