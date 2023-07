Anziano trovato morto in un sacco a pelo, indagati i 3 figli e la nuora

Svolta nelle indagini sul caso di Castrovalva, dove l’estate scorsa era stato ritrovato un anziano morto in un sacco a pelo. Per l’occultamento del suo cadavere e altri reati, sono stati indagati i tre figli e la nuora. I quattro avrebbero nascosto il corpo dell’uomo, Bruno Delnegro, 81 anni, per poter continuare ad incassare la sua pensione, piuttosto sostanziosa. Decisiva, per il riconoscimento una placca metallica al femore che gli era stata applicata poco prima del decesso, avvenuto per cause pare naturali. I Carabinieri si sono concentrati su questo ritrovamento, e sono giunti all’identità dell’uomo, che risultava ancora percepire la pensione.

È di Bruno Delnegro, 81 anni di Trani, il corpo scoperto l’estate scorsa in una grotta di Castrovalva in Abruzzo. I Carabinieri sono giunti alla sua identificazione grazie a una placca metallica al femore, applicata in seguito a un intervento chirurgico. Indagati i tre figli e la compagna di uno di essi, che avrebbero nascosto il cadavere per continuare indisturbati a percepire la sua pensione e prelevare i risparmi dell’anziano. L’uomo all’epoca della morte si trovava allettato e incapace di autogestirsi, e sarebbe morto improvvisamente per cause naturali. Ciò non avrebbe fermato uno dei figli, d’accordo con la fidanzata, di metterlo in macchina, e dopo aver guidato fino in Abruzzo, abbandonarlo all’interno di un sacco a pelo acquistato subito dopo la morte all’interno della grotta. Ora è indagato assieme ai fratelli e la donna per soppressione di cadavere, uso illecito di bancomat e truffa ai danni dell’Inps.

Anziano morto a Castrovalva, indagati i tre figli e la nuora

